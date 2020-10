CLAP YOUR HANDS SAY YEAH: SESTO ALBUM A GENNAIO E DUE DATE ITALIANE A OTTOBRE

CLAP YOUR HANDS SAY YEAH: SESTO ALBUM A GENNAIO E DUE DATE ITALIANE A OTTOBRE

Ottime notizie per i fan dei Clap Your Hands Say Yeah.

A distanza di quattro anni dal loro quinto LP, “The Tourist” (leggi la recensione), il prossimo 29 gennaio la band di Philadelphia pubblicherà un nuovo full-length, “New Fragility”, via CYHSY / Secretly Distribution.

L’album è stato prodotto dal frontman Alec Ounsworth, mixato da John Agnello e masterizzato da Greg Calbi.

Il musicista della Pennsylvania spiega poi che il disco “parla di ciò che penso stiamo vivendo tutti in questo momento, o comunque di sicuro qui negli Stati Uniti – cercando di andare avanti in mezzo a un’incertezza quasi crudele.”

Oggi i Clap Your Hands Say Yeah hanno anche rilasciato due nuovi assaggi dal loro LP: i brani si chiamano “Hesitating Nation” e “Thousand Oaks” e li potete ascoltare qui sotto.

“Queste canzoni sono politicamente motivate, il che è insolito per me”, ha detto Ounsworth dei due nuovi brani.

Inoltre sempre oggi arriva anche la notizia di due date italiane previste per ottobre 2021: gli appuntamenti con gli statunitensi sono previsti per mercoledì 6 al Biko di Milano e per giovedì 7 al Covo Club di Bologna.

“New Fragility” Tracklist:

1. Hesitating Nation

2. Thousand Oaks

3. Dee, Forgiven

4. New Fragility

5. Innocent Weight

6. Mirror Song

7. CYHSY, 2005

8. Where They Perform Miracles

9. Went Looking For Trouble

10. If I Were More Like Jesus