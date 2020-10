I LANTERNS ON THE LAKE PUBBLICHERANNO UN NUOVO EP A DICEMBRE

I Lanterns On The Lake stanno per tornare con un nuovo EP, “The Realist”, in uscita il prossimo 11 dicembre via Bella Union, che segue di appena dieci mesi il loro ottimo quarto album, “Spook The Herd” (leggi la recensione), uscito lo scorso febbraio.

Il nuovo lavoro della band di Newcastle-Upon-Tyne contiene quattro canzoni inedite più una versione più spoglia del recente singolo “Baddies”, la cui versione originale era presente sul loro ultimo album.

Il primo singolo è proprio la title-track “The Realist”, che potete ascoltare qui sotto.

“”The Realist” è una canzone che parla di essere un sognatore, aggrapparsi a una visione e seguire il proprio cuore, anche quando quel percorso può illudere agli altri. Era una delle canzoni che non è stata inserita nell’album “Spook The Herd” in quanto non si adattava dal punto di vista sonoro o narrativo. Sembrava che provenisse da un altro posto. Così abbiamo iniziato a mettere insieme questo EP. Volevamo scolpire un disco intimo “da cuffie”. Uno per introversi e sognatori, quelli che ancora trovano bellezza e magia nelle cose. Registrare alcune delle canzoni nelle nostre case durante il lockdown ci ha aiutati a creare quel mondo”, ha spiegato la frontwoman Hazel Wilde nella press-release.

“The Realist” EP Tracklist:

1. The Realist

2. Understudy

3. Baddies (Model City Version)

4. Romans

5. Model City