OGGI “LISTEN LIKE THIEVES”DEGLI INXS COMPIE 35 ANNI

Ci sono voluti ben cinque album agli INXS per riuscire a centrare il primo successo, un brano capace di arrivare in cima alle classifiche australiane e americane. Obiettivo che inseguivano fin dall’esordio omonimo con alterna fortuna: tanti buoni piazzamenti senza mai sfondare sul serio. Problema risolto con “What You Need” nata in extremis quando il produttore Chris Thomas (alla prima collaborazione con la band) ha consigliato di scrivere, trovare, tirar fuori dal cilindro una hit ad album già registrato e mixato.

Detto fatto: sassofono ammiccante, chitarre che tagliavano e tenevano il tempo, un attacco semplice semplice ma decisivo (“Hey, here is the story / Forget about the troubles in life”). Il non plus ultra del sound rock di metà anni ottanta, che gli INXS hanno se non proprio inventato sicuramente contribuito a inventare. Energico, gioioso, vivace, melodico e anche un filo rischioso per una band che era partita da territori ben più pop.

Evoluzione già chiara ed evidente in “Listen Like Thieves”, nelle tastiere di “Kiss The Dirt (Falling Down A Mountain)”, nel ritornello di “Shine Like It Does”, nell’assolo di “Good And Bad Times”. Si è discusso a lungo su questo quinto album, sul fatto che alla fine fosse meno incisivo di fratelli minori ben più noti e celebrati come “Kick”, “Elegantly Wasted” o “X”.

Oggi forse saperlo non è più così importante, ma bisogna considerare che senza le basi poste con “Listen Like Thieves” (e “The Swing” l’anno prima) gli INXS non avrebbero probabilmente avuto la possibilità di proseguire con la stessa fiducia. Bando alle polemiche dunque e largo al groove di “Same Direction” che strappa sempre un sorriso, alla grinta di “Red Red Sun” e al ricordo di Michael Hutchence, che sul palco sapeva stare come pochi altri.

Data di pubblicazione: 14 ottobre 1985

Tracce: 11

Registrato: Agosto 1985, Rhinoceros Studios (Sydney)

Lunghezza: 37:16

Etichetta: Atlantic / Mercury / WEA

Produttori: Chris Thomas

1. What You Need

2. Listen Like Thieves

3. Kiss the Dirt (Falling Down the Mountain)

4. Shine Like It Does

5. Good + Bad Times

6. Biting Bullets

7. This Time

8. Three Sisters (Instrumental)

9. Same Direction

10. One x One

11. Red Red Sun