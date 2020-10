SUN JUNE, IL NUOVO ALBUM SI CHIAMA “SOMEWHERE”. ASCOLTA IL NUOVO SINGOLO “KAREN O”

La band texana dei Sun June ha annunciato il suo secondo album “Somewhere” in uscita il 5 febbraio 2021 via Run For Cover/Keeled Scales.

Con l’annuncio, il gruppo di Austin ha rilasciato un nuovo singolo che segue a “Singing”. Il nuovo brano si intitola “Karen O” ispirato proprio alla frontwoman degli Yeah Yeah Yes: “I saw Karen O live/ In a basement in Brooklyn/ Had a dream that night/ That you came back to me” canta Laura Colwell all’inizio del pezzo accompagnato dal video a proposito del quale il gruppo ha dichiarato: “Abbiamo girato il video in un ranch di Texas Hill Country con un riflettore che gli allevatori usano per controllare il bestiame di notte. Pensavamo che le luci del palco e la palla da discoteca aiutassero a tracciare la connessione tra sentire un’emozione ed eseguirla, sia per te che per gli altri. Siamo stati fortunati e ci è capitato di sparare durante una tempesta di fulmini, così siamo andati melodramma pieno con esso”.



TRACKLIST:

01. Bad With Time

02. Everything I Had

03. Singing

04. Bad Girl

05. Karen O

06. Everywhere

07. Once In A While

08. Finding Out

09. Seasons

10. Real Thing

11. Colors