VIAGRA BOYS: NUOVO ALBUM A GENNAIO E TRE DATE ITALIANE IN AUTUNNO

Il prossimo 8 gennaio, via Year0001, i Viagra Boys torneranno con un nuovo album, “Welfare Jazz”, che arriva a poco più di due anni dal loro primo full-length, “Street Worms”.

“Abbiamo scritto queste canzoni in un momento in cui avevo una relazione sentimentale di lungo termine, assumeviìo droghe ogni giorno ed ero uno stronzo”, spiega il cantante Sebastian Murphy nella press-release. “Non mi sono reso conto di quanto fossi stronzo fino a quando non è stato troppo tardi: gran parte del disco ha a che fare con il venire a patti con il fatto che avevo fissato obiettivi sbagliati per me stesso.”

Oggi arriva anche un primo assaggio, la opening-track “Ain’t Nice” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da SNASK.

La band post-punk di Stoccolma ha inoltre annunciato ben tre date italiane per il prossimo autunno: gli appuntamenti con loro sono previsti per domenica 28 novembre al Freakout Club di Bologna, martedì 30 al Teatro Centrale di Roma e mercoledì 1° dicembre ai Magazzini Generali di Milano.

“Welfare Jazz” Tracklist:

01. Ain’t Nice

02. Cold Play

03. Toad

04. The Old Dog

05. Into The Sun

06. Creatures

07. 6 Shooter

08. Best In Show II

09. Secret Canine Agent

10. I Feel Alive

11. Girls & Boys

12. To The Country

13. In Spite Of Ourselves