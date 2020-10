“I TESTI DEL DISCO SONO PRATICAMENTE TUTTI BASATI SU STORIE E METAFORE”. I MAGICK MOUNTAIN CI PARLANO DEL LORO IMMINENTE PRIMO ALBUM

I Magick Mountain sono un nuovo supergruppo di stanza a Leeds: la band, infatti, comprende Tom Hudson (Pulled Apart By Horses), Lins Wilson (Grammatics, Mother Vulpine) e Nestor Matthews (Sky Larkin, Menace Beach). I tre musicisti, pur ancora giovani, hanno già una certa esperienza sulla scena musicale e hanno unito le forze costruendo il loro primo album, “Weird Feelings”, pieno di noise, riff potenti e anche melodie: il disco verrà realizzato tra pochi giorni (venerdì 23 ottobre) senza l’aiuto di alcuna etichetta. Noi di Indieforbunnies.com abbiamo approfittato di questa uscita per contattare via e-mail i tre musicisti inglesi e farci raccontare del primo LP della loro nuova band, della loro storia, delle loro influenze e anche di Leeds. Ecco cosa ci hanno detto:

Ciao ragazzi come state? Come è la situazione con il Coronavirus nello Yorkshire?

Tom Hudson (basso, voce): Hiyyyaaaa! Sto bene, ciao! Ho cercato di rimanere impegnato e produttivo mantenendo una mentalità positiva durante questi tempi strani, ma (come sono sicuro dirà la maggior parte delle persone) è stato un su e giù! Il West Yorkshire al momento è classificato come un’area ad alto allarme, quindi ci sono alcune restrizioni che sono state messe in atto, ma non è ancora tornato ad essere “completamente bloccato” …

Nestor Matthews (batteria): Stavamo dicendo proprio l’altro giorno che un piccolo lato positivo è che ci ha dato molto più tempo per concentrarci sull’album rispetto a quanto avremmo altrimenti avuto.

Lins Wilson (chitarra, voce): Ci mancano i concerti e fare rumore, ma come dice Nestor, almeno possiamo concentrarci sull’uscita del nostro album e così ci teniamo occupati.

Il vostro album di debutto uscirà tra pochi giorni: siete felici di poter finalmente condividere la vostra nuova musica con il mondo? Cosa vi aspettate?

T.H.: Non vedo l’ora! È passato molto tempo! Alcune delle canzoni dell’album sono state scritte 3 o 4 anni fa (quando la band non era altro che uno scintillio nei nostri occhi, haha!), quindi sembra che questo sia il primo capitolo ufficiale nella storia della nostra band! Speriamo che le persone lo apprezzino e capiscano da dove veniamo. È sempre un po’ snervante quando qualcosa viene realizzato in pubblico e ci hai lavorato su così tanto, MA allo stesso tempo è un enorme sollievo. Speriamo solo che ottenga principalmente il “pollice in su” (stile gladiatore romano)

N.M.: Lo stiamo realizzando in modo indipendente, quindi abbiamo fatto quasi tutto da soli; dal disegno dell’artwork al calcolo dei numeri e al confezionamento dei preordini. È la prima volta che vedo davvero quanto lavoro ci sia dietro le quinte della pubblicazione della musica, quindi siamo molto orgogliosi che le persone presto apprezzeranno il nostro album nel comfort delle loro case.

L.W.: Sono così felice che stia per uscire! Come hanno detto i ragazzi, ci siamo impegnati così tanto, dalla scrittura alla produzione parziale, a realizzarlo da soli, alla raccolta di fondi, alla promozione… è un lavoro a tempo pieno in aggiunta ai nostri altri lavori! Per me è il primo album in assoluto ad essere ufficialmente pubblicato e anche su vinile! Il mio io adolescente è felice di averlo finalmente fatto. Speriamo solo che la gente si diverta e scappi nel nostro mondo per 42 minuti pieni di riff.

Magick Mountain è un nome geniale: da dove viene?

T.H.: L’origine del nome della band è misteriosa come sembra. Non ne siamo del tutto sicuri. Ho un sacco di parole, idee per testi e frasi scritte nel telefono e nei taccuini che guardo per prendere un po’ d’ispirazione quando cerco di creare testi / idee e penso di aver scritto “Magic Mountain” in uno di loro. Penso di averlo visto brevemente sulla copertina di un vecchio libro (è il titolo di un famoso romanzo tedesco degli anni ’20), ma mi è piaciuta anche l’allitterazione e l’abbinamento delle parole.

L.W.: Sembrava che riassumesse e riflettesse ciò che volevamo ottenere all’interno della band. Un mix tra misterioso e colossale! Inoltre abbiamo finito per aggiungere la speciale “K” al nome perché c’erano già un paio di artisti che si chiamano “Magic Mountain” (e pensavamo che gli desse un maggiore sapore di una gang di culto / occulto / rituale).

N.M.: Inizialmente siamo stati anche sgomenti nello scoprire che esiste un famoso parco a tema in America con lo stesso nome, ma da quando ci è stato detto che anche una delle nostre band preferite si chiamava originariamente Magic Mountain, l’abbiamo preso come un buon auspicio!

Posso chiedervi come vi siete incontrati? Quando avete deciso di fondare insieme questa nuova band?

T.H.: È una band (abbastanza) nuova, ma siamo vecchi amici. Io e Lins ci siamo conosciuti quando studiavamo comunicazione visiva al Leeds Art College (più di 15 anni fa!) E ho incontrato poco tempo dopo Nestor nello stesso periodo in cui lui e Lins si eravano conosciuti l’anno prima (condividendo l’amore per la musica rumorosa) e il resto è storia vecchia immagino…

L.W.: Suonavo con molte band diverse, ma principalmente con gli altri miei strumenti (violoncello e basso) e sentivo un vero desiderio di avere una mia band in cui suonare la chitarra pesante, qualcosa che non avevo davvero la possibilità di fare da tanto tempo. Sapevo che sarebbe stato l’ideale per coinvolgere Tom e Nestor, quindi ho iniziato a lavorare su alcune canzoni per un po’ da sola e poi, quando tutti avevano un po’ più di tempo, abbiamo iniziato a suonare insieme, intorno al 2016.

Il vostro album si chiama “Weird Feelings”: cosa potete dirci di quei sentimenti? A cosa vi siete ispirati mentre scrivevate i vostri testi?

T.H.: Abbiamo finito per accordarci su “Weird Feelings” perché ci sembrava quello giusto – Mi sento come se quest’anno avesse avuto ancora più peso e rilevanza con questa situazione del COVID-19 e con lo sradicamento della vita quotidiana delle persone. È anche la prima frase che viene pronunciata nell’album, il che è un modo abbastanza carino per mettere insieme tutto.

L.W.: I testi del disco sono praticamente tutti basati su storie e metafore – racconti di mondi antichi confusi con nozioni fantascientifiche, ma anche doppi significati ambigui sull’affrontare i nostri mondi interiori, che possono essere complessi e strani. È piuttosto difficile capire te stesso e il mondo, quindi immagino che stiamo parlando di quei sentimenti strani.

Cosa ci potete raccontare del processo creativo nella vostra band? C’è una persona specifica che scrive i testi e / o la musica o è una cosa collaborativa?

T.H.: Tende a variare, ma Lins ha scritto molte canzoni. Normalmente ha alcune idee sciolte di chitarra con melodie canticchiate foneticamente sopra di esse. Di solito li condivide con me e io aggiungo alcune linee di basso al mix e lavoro su alcuni testi e temi attorno alle sue melodie vocali iniziali. Una volta che capiamo di avere lo scheletro delle canzoni, le portiamo a Nestor (beats-master general) e scolpiamo e martelliamo ulteriormente le tracce per farle diventare qualcosa di un po’ più solido. Quindi normalmente ci buttiamo nel profondo suonando una traccia nuova di zecca dal vivo, quando sappiamo a malapena come suonarla, haha! Un battesimo di fuoco!

Suonate tutti anche in altre band: cosa avete portato in questo progetto dalle vostre precedenti esperienze?

T.H.: Io sono il frontman dei Pulled Apart By Horses da poco più di dieci anni. Abbiamo pubblicato 4 album (stiamo lavorando al quinto intanto che parliamo!). Abbiamo fatto un sacco di tour, quindi immagino che ci sia molta esperienza presa da lì che naturalmente porto con me nella band. Penso che scrivere canzoni, imparare da solo le basi della registrazione e probabilmente avere un po’ di esperienza nella (temuta) industria musicale abbia contribuito a rafforzare gli aspetti dei Magick Mountain.

N.M.: Suono la batteria ad alto volume su vari palchi da quando avevo 15 anni, Lins e io abbiamo persino iniziato una band chiamata Sky Larkin insieme, quindi sono nel mio campo con i Magick Mountain! Per un po’, quando non suonavo in qualche band, ho passato il mio tempo guidando per altre band in giro per l’Europa, quindi ho un sacco di miglia alle spalle. Ovviamente non faremo nessun concerto per un po’ di tempo, ma quando potremmo fare un po’ di noise di fronte alle persone, sarò pronto per partire.

L.W.: Ho perso il conto. Non so in quante band ho suonato – ho avuto un’esperienza un po’ diversa da questi ragazzi: se loro sono stati principalmente in una band per molto tempo, io invece sono stata in band in modi diversi – per un anno alla volta in maniera davvero intensa o per una manciata di show o tour per la band di un amico, facendo sessioni di registrazione e spettacoli dal vivo. Ho suonato con i Menace Beach, i Grammatics, i Blood Red Shoes e con il primo gruppo mio e di Tom, i Mother Vulpine. Penso che tutto quello che ho fatto mi abbia insegnato così tanto sulle relazioni interpersonali, sulla musicalità e su tutto l’apprendimento pratico. Ho imparato a lavorare molto velocemente, a volte imparando il set di una band solo una settimana prima di un tour! Ho anche lavorato come project manager per uno studio di design, su video musicali e produzioni teatrali, quindi avere queste conoscenze e abilità mi ha aiutato a gestire la band più come un progetto, cercando di capire modi meno tipici di fare le cose e credo che ciò ci abbia portato a pubblicare il nostro album.

Siete tutti di Leeds (o almeno risiedete a Leeds): amo la vostra città, è sempre così fresca, giovane e stimolante. Pensate che possa comunque aver influenzato la vostra musica in qualche modo?

T.H.: Sono originario delle West Midlands, ma vivo a Leeds da circa 16 anni. La adoro! Le persone qui hanno un ottimo atteggiamento “senza cazzate”, pur essendo così cordiali e amichevoli. C’è un vero senso di comunità qui, specialmente nella scena musicale. Ho sempre visto che le band qui (e nello Yorkshire in generale) si vedono a vicenda come pari e si uniscono piuttosto che essere concorrenti (cosa che trovo accada di più in altre scene musicali). Non sono sicuro che essere qui abbia necessariamente influenzato la nostra musica, ma ha decisamente plasmato i nostri atteggiamenti come band.

N.M.: Sono nato e cresciuto a Leeds! E sì, ha assolutamente modellato il nostro atteggiamento in molti modi. Penso che sia principalmente dovuto al fatto che ci sono così tante università e college, ma solo un posto dove vivono tutti gli studenti, Hyde Park. È da qui che viene quel senso unico di condivisione della comunità, perché è impossibile attraversarlo senza ascoltare band nostrane che si esercitano negli scantinati o l’ultima e migliore musica dal vivo emanata dal nostro amato Brudenell Social Club, il cuore indiscutibile di Hyde Park.

L.W.: Come hanno detto i ragazzi, ha modellato enormemente il nostro atteggiamento, il modo di lavorare e socializzare, ecc., anche se non direi che abbia necessariamente influenzato lo stile, dato che solo una manciata di noi fa cose fuzzy più influenzate dal garage rock / psych. C’è molto post-punk, jazz underground e ogni genere a Leeds, è un posto fantastico dove stare. Mi sono trasferita qui per l’Art College nel 2003 e non me ne sono mai andata perché la adoro. Sono cresciuta in campagna (North Yorkshire) dove non c’era niente da fare, quindi ho avuto un sacco di tempo per imparare a suonare la chitarra! Ero solita visitare i miei nonni e le mie zie qui mentre crescevo e ho sentito che c’era una grande scena musicale, quindi era sempre nella mia mente venire qui e farne parte.

Quali sono state le vostre maggiori influenze musicali per il vostro primo disco?

T.W.: Per me è una specie di fusione del vecchio e del nuovo. È una combinazione delle cose che per prime hanno stuzzicato il nostro appetito musicale (Hendrix, Led Zeppelin, Mudhoney, The Stooges, Nirvana, DFA1979, QOTSA) e l’ondata di garage-rock e musica psichedelica che è venuta fuori negli ultimi 10 anni (Ty Segall, Thee Oh Sees, King Gizzard, Meatbodies, Wand, Fuzz).

N.M.: Quelle che ha detto Tom sono tutte band dal vivo fenomenali e questa è stata un’ispirazione chiave per me nei Magick Mountain. Nel mio ultimo progetto musicale ho usato un bel po’ di elettronica come campionatori, trigger e looper: è stato molto divertente, ma mi sto davvero godendo l’opportunità di mettere a nudo tutto ciò ed esplorare i limiti esterni di ciò che possiamo creare solo con batteria, chitarre e microfoni.

L.W.: Sì, penso che Tom abbia elencato le principali, mi sono innamorata dei brani di Hendrix e Led Zeppelin crescendo, quindi so che hanno influenzato il mio modo di suonare la chitarra, e quelle band fuzz più recenti hanno influenzato il nostro modo di scrivere. Come artista donna ho lottato per un bel po’ di tempo per capire cosa volevo fare, perché non ho mai visto davvero qualcuno come me – suonare riff sfocati e assoli energici – pur avendo una voce piuttosto gentile. Sono stata influenzata da artisti come Angel Olsen e gli Oh Sees dell’era di Brigid Dawson, ma sono cresciuta con band potenti capitanate da donne come Yeah Yeah Yeahs, Hole e Blondie. Abbiamo scelto di farmi cantare le armonie più basse, mentre Tom canta quelle più alte in modo da dargli un suono più distinto e lavorare per le nostre voci.

Dopo tanto rumore – verso la metà del disco – troviamo “Dream Chaser” che ha un’anima riflessiva ed è molto diversa da tutte le altre canzoni del disco: la intendevate usare come un momento di “relax”?

T.H.: Sì, questo è quello che abbiamo considerato come un “detergente per tavolozza” nel disco. Dato che molte tracce sono rumorose e intense, abbiamo pensato che sarebbe stato bello avere un punto a metà strada dove poter prendere fiato e ammirare il panorama prima di continuare a scalare la Montagna Magica, ahah!

L.W.: Mi è sempre piaciuto molto suonare la chitarra acustica e spesso la prendo e provo qualche canzone di Neil Young o scherzo con cose “belle”. Mi piaceva l’idea di avere qualcosa di inaspettato e di contrasto tra i riff frenetici dell’album. È sicuramente un momento di riflessione, si tratta di capire come invecchiare e cambiare la vita e evolversi così rapidamente tutto il tempo.

Il vostro suono ha molti riff imponenti, alcune influenze psichedeliche, ma anche belle melodie. Quale label gli dareste? Pensate che garage-rock possa andare bene per voi?

T.H.: È così difficile legare tutto in un genere. Siamo un crogiolo di ogni sorta di cose! La cosa più semplice sarebbe il garage-rock immagino. Mi piace abbastanza il tag proto-punk che ci è stato dato qua e là. Forse dobbiamo creare il nostro genere. Garbage rock psichedelico.

N.M.: Bin-boogie? Trash-metal? Plop-punk? Potrei andare avanti…

L.W.: Haha Plop-punk!

Avete qualche nuovo artista interessante da suggerire ai nostri lettori?

T.H.: Ho ascoltato un sacco di roba lo-fi / wonky / pop psichedelico negli ultimi mesi. Mi è piaciuto molto ascoltare il nuovo album dei PAINT, “Spiritual Vegas”, uscito all’inizio di quest’anno. È uno dei ragazzi degli Allah-La’s, ma ha appena pubblicato le sue improvvisazioni lo-fi / 4 track in stile Velvet Underground. È ottimo! Di recente ho ascoltato i Van Houten, una band psych-pop di Leeds. Hanno appena pubblicato un paio di nuove tracce che sono fantastiche!

N.M.: I nostri amici Yard Act stanno attualmente facendo molto scalpore qui, soprattutto considerando che hanno solo due tracce fuori fino ad oggi! È come se nutrissi The Fall con una di quelle tastiere Casio semidistrutte che trovi spesso nei negozi di beneficenza, è fantastico. In uno dei nostri ultimi live-show, se non l’ultimo, prima che il mondo si fermasse, abbiamo suonato con una band chiamata DENSE. Il loro nome li riassume interamente; riff e testi fragorosi che riempivano la stanza e testi urlati forte. Sicuramente una colonna sonora per sfogarsi.

L.W.: Ooh, ascoltiamo così tante cose tutto il tempo, è difficile sceglierne solo alcune – abbiamo creato playlist chiamata “Cosmic Relief” sulla nostra pagina Spotify in modo che le persone possano controllare cosa abbiamo ascoltato e anche alcuni sono specifici per ciascuno dei singoli che abbiamo pubblicato. Al momento sono molto carica per il nuovo disco dei Fuzz (in uscita lo stesso giorno del nostro) e sono ossessionata da Angel Olsen e da tutto ciò che fa. Ti consiglio anche una band fuzz neozelandese chiamata Earth Tongue, è davvero fantastica!

Un’ultima domanda: per favore potete scegliere una delle vostre canzoni da usare come colonna sonora di questa intervista?

T.H.: Ehm ……… Forse “Infinity X2”, è un concentrato di tutto in una sola canzone. Un coltello da penna dai riff onnipresenti.

L.W.: Sì, sono d’accordo, non si puo’ sbagliare con 2 assoli e un epico rallentamento / interruzione a metà!!

Photo Credit: Kirsty Garland