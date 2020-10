“THE ASCENT OF THE ASCENDED” è IL NUOVO SINGOLO DI TIM BURGESS

Lo scorso maggio Tim Burgess aveva pubblicato il suo quinto album solista, “I Love The New Sky”, ma – come annunciato qualche settimana fa – il musicista di Salford sta già per tornare con un nuovo EP, “Ascent Of The Ascended”, in uscita il prossimo 27 novembre via Bella Union.

L’EP di 6 tracce contiene due nuovi brani “Yours. To Be” e “The Ascent Of The Ascended”, registrati poco dopo aver concluso l’album, e quattro brani registrati a marzo a New York City come live session per Paste. Tre di questi brani sono tratti da “I Love The New Sky”, mentre il quarto è una nuova versione del classico dei Charlatans, “The Only One I Know”.

Dopo aver condiviso “Yours. To Be” il mese scorso, oggi Burgess rilascia anche l’altro pezzo inedito dell’EP, “The Ascent Of The Ascended” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Tim Pope.

Photo Credit: Coup d'Oreille, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons