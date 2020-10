IL DOCUMENTARIO SUI VELVET UNDERGROUND DIRETTO DA TODD HAYNES APPRODA SU APPLE TV+

Apple annuncia in questi giorni di aver acquistato i diritti di “The Velvet Underground” documentario sulla storica band di New York diretto da e co-prodotto da Todd Haynes, regista già autore di pellicole come “Velvet Goldmine”, “Dark Waters” e “Carol”.

Prodotto da Polygram Entertainment, Motto Picturese Killer Films il doc promette di regalare interviste a ‘membri chiave’ del gruppo unitamente a spezzoni inediti live della band e una ricca collezione di brani, filmati di Warhols e ad altri esempi di arte sperimentale.

Apple has landed the rights to "The Velvet Underground," for Apple TV+ which is a new feature documentary from Academy Award-nominated director Todd Haynes. The Velvet Underground was an American rock band formed in New York City in 1964 by singer/guitar… https://t.co/ywTFQ8Cg6t pic.twitter.com/NwqQQg0kaV

— AndyWarhol+ VelvetUnderground =EPI (@AndyWarholsEPI) October 22, 2020