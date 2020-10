WIN BUTLER ASSICURA “HO SCRITTO MATERIALE PER 2 O 3 ALBUM DEGLI ARCADE FIRE DURANTE IL LOCKDOWN”

Che gli Arcade Fire nelle settimane di quarantena fossero già al lavoro su un nuovo disco non è un mistero.

A quanto pare però questa non sembra essere l’unica novità che bolle in pentola per il progetto canadese.

Intervenuto al Broken Record podcast, condotto da Rick Rubin, Win Butler svela di aver passato gli ultimi mesi di lockdown a scrivere materiale per almeno 2/3 nuovi album degli Arcade Fire.

Siamo stati in lockdown, abbiamo uno studio, abbiamo tastiere, drum machine, piano, ogni cosa di cui abbiamo bisogno…e abbiamo un sacco di tempo. L’unica cosa che ci mancava era il tempo…ed ora lo abbiamo. ha dichiarato l’artista

Una volta che il tuo corpo parte non puoi fermarlo… così mi sono messo a scrivere. Non ricordo un periodo in cui ho scritto di più. Mi sento come se avessi 18 anni, seduto al piano per 5 giorni di seguito semplicemente per lavorare ad una melodia per un verso.

Progetti per il futuro prossimo invece ?

Si torna in Texas per il nuovo disco…lo faremo durante le elezioni americane…sarà divertente.

Credit Foto: Krists Luhaers, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons