HOT CHIP, ASCOLTA IL NUOVO SINGOLO “STRAIGHT TO THE MORNING” FEAT. JARVIS COCKER

HOT CHIP, ASCOLTA IL NUOVO SINGOLO “STRAIGHT TO THE MORNING” FEAT. JARVIS COCKER

La band inglese di indietronica degli Hot Chip ha rilasciato un nuovo singolo, “Straight To The Morning”, che vede la partecipazione di Jarvis Cocker. Prodotto dalla band e da Mark Ralph, il brano è un tonico di disco moderna e fresca che richiama alla memoria la spensieratezza delle piste da ballo.

“In origine scritto avendo in mente Dua Lipa” – si legge nel comunicato – “il brano ha trovato nuova vita con una collaborazione tra gli Hot Chip e Jarvis Cocker mentre si esibivano insieme al Les Bains Douches di Parigi”.

A proposito del brano, il gruppo ha affermato “Straight To The Morning è un inno sull’uscire, in un momento in cui le persone non possono, e vede la partecipazione del nostro amico Jarvis Cocker che ci esorta ad andare “avanti fino al sorgere del sole.” In qualche modo sembra un personaggio improbabile in tutto ciò, e ci piace così”.

Jarvis ha aggiunto “Questa è stata l’ultima sessione musicale a cui ho partecipato prima del lockdown. È stato commovente cantare un brano che parla di ballare tutta la notte in un club, sapendo che non sarebbe stato possibile fare una cosa del genere nell’immediato futuro. Nel frattempo, però, abbiamo ballato molto in studio. È stato divertente essere un membro della Straight Through Crew per un giorno”.

Il video è stato prodotto da CANADA e diretto da Réalité e, dal 15 gennaio il singolo sarà disponibile su vinile 10” in edizione limitata, contenente il brano originale, il Mighty Mouse Remix e le carte da gioco “Straight To The Morning”.