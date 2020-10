IL SESTO ALBUM DEI BESNARD LAKES ARRIVA A FINE GENNAIO, ECCO IL SINGOLO “RAINDROPS”

Si rivedono i Besnard Lakes, che tornano con il loro primo album in cinque anni, intitolato “The Besnard Lakes Are the last of the Great Thunderstorm Warnings”, in uscita il 29 gennaio 2021 via Fat Cat / Flemish Eye / Full Time Hobby. Stavolta fanno le cose in grande: sarà un doppio album di 72 minuti in cui le canzoni fluiscono l’una nell’altra attraverso quattro suite: “Near Death”, “Death”, “After Death” e “Life”.

Il frontman Jace Lasek dice che l’album è stato fortemente influenzato dalla morte del padre, in particolare da un momento in cui, sul letto di morte, ha pronunciato parole forse dettate dalla morfina come “‘una finestra’ sulla sua coperta, con ‘un falegname all’interno, che fa oggetti intricati’“. Questa esperienza si ritrova in gran parte dell’album che rende omaggio anche a Mark Hollis e a Prince.

Il primo singolo è “Raindrops”, che combina tmosfere shoegaze e armonie dei Beach Boys in un suono classico alla Besnard Lakes.

“The Besnard Lakes Are The Last Of The Great Thunderstorm Warnings” Tracklist:

1. Blackstrap

2. Raindrops

3. Christmas Can Wait

4. Our Heads, Our Hearts On Fire Again

5. Feuds With Guns

6. The Dark Side Of Paradise

7. New Revolution

8. The Father Of Time Wakes Up

9. The Last Of The Great Thunderstorm Warnings