TRACK: CLEVER SQUARE

I Clever Square pubblicano a sorpresa il nuovo singolo “Little Flaws”, disponibile in digitale per Bronson Recordings a partire dal 25 ottobre 2020.

Giacomo D’Attorre, voce e chitarra, oltre che autore del collage scelto come artwork di copertina, illustra la genesi del pezzo: ‘If everything that passed between us existed only as a set of possibilities, my aim should have been to broaden the scope of her speculations about me‘, scrive Gerald Murnane in Le pianure, un libro molto affascinante che ho letto qualche mese fa. Little Flaws raccoglie i pensieri che ho fatto su questa riga di testo. Ho composto la canzone tra casa mia e il pub, e mi sembra che siamo riusciti a farla sgocciolare tutta, come se fosse schiuma che cola fuori da un bicchiere di birra appena spillata.

Registrato da Marco Giudici, “Little Flaws” inaugura un corso del tutto nuovo che verrà sviluppato/svelato nei prossimi mesi per i Clever Square, completati da Francesco Lima (chitarra), Andrea Ferriani (basso) e Andrea Napolitano (batteria), eppure continua di pari passo a far sembrare semplice ciò che semplice non è affatto: centrare un perfetto mix fuori dal tempo tra indie rock e songwriting melodico.

Ascolta il brano in antemprima esclusiva Ifb:

Credit Foto: Davide Luslini