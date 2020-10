SI CHIAMA “MIRACLE OF LIFE” LA CANZONE DI PROTESTA DEI BRIGHT EYES CHE VEDE PRESENTI ANCHE FLEA E PHOEBE BRIDGERS

Un 2020 da ricordare peri Bright Eyes che sono tornati con un nuovo album dopo lunga attesa, e ieri hanno pubblicato una nuova canzone di protesta, “Miracle Of Life”, a favore di Planned Parenthood (nome collettivo delle organizzazioni nazionali che sono membri della IPPF, International Planned Parenthood Federation).

Oberst spiega l’importanza del brano: “Questa canzone non dovrebbe esistere nel 2020 in America. È una canzone di protesta, credo. O forse solo una piccola storia su ciò che c’era, ciò che c’è ancora in molte parti del mondo e ciò che potrebbe essere di nuovo qui in questo paese se il Partito Repubblicano riuscirà a rimodellare la Corte Suprema e a riportare indietro tutti i progressi fatti per i diritti sulla sessualità negli ultimi cinquant’anni. Speriamo che, lavorando tutti insieme e votando, questa canzone suoni irrilevante e superata come dovrebbe“.

Oltre alla band, sono presenti anche Phoebe Bridgers (voce), Jon Theodore dei Queens of the Stone Age (batteria, percussioni) e Flea (basso).

La canzone è disponibile su Bandcamp per il download a 1 dollaro. E il brano sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming a partire dal 28 ottobre. Tutti i proventi delle vendite saranno devoluti a Planned Parenthood.

Miracle of Life by Bright Eyes

Our new song “Miracle Of Life” is out now.

Released in partnership with @7inchesforpp, all proceeds from this track will go to Planned Parenthood (@PPFA). It’s available today exclusively via our @Bandcamp for $1 download.https://t.co/uH3gmqmqSe pic.twitter.com/l1fapxtQle

— Bright Eyes (@brighteyesband) October 23, 2020