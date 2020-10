VIDEO: STANLEYS The Martyr (Live from Wigan)

Torniamo a Wigan per fare conoscenza degli Stanleys.

La band si è formata nel 2017 e si compone di Tom Concannon (voce), Jake Dorsman (chitarra), Harry Ivory (basso) e Rob Hilton (batteria) e non nasconde il proprio amore per il pop-rock sia degli anni ’60 che del più recente periodo del britpop, epoche di grande splendore per la musica britannica.

Dopo una manciata di singoli, l’ultima uscita è ufficiale è questa “The Martyr” che ha impalcature sonore che fanno l’occhiolino a The Coral e The Stone Roses, ma la band stessa non nasconde la propria predilezione per gente come Blur, Oasis, The Kinks e Beach Boys.

Anche gli Stanleys, come i concittadini The Lathums, hanno deciso di dare manforte al club calcistico della propria città con un album dal vivo (“Live at the DW Stadium”), i cui proventi andranno appunto in parte a rimpinguare le casse del Wigan Athletic Football Club, società calcistica che versa in critiche condizioni finanziarie.

Nel mirino, però, c’è anche un altro EP… li aspettiamo.