VIDEO: CORAL I just want you cause you’re gone

Miranda Coral Engholm a 16 anni si è trasferita a Malmö e ha iniziato a studiare musica. Dopo il diploma si è sentita pronta per dedicarsi alla musica. La sua migliore amica, che lavorava in un club musicale underground, sapeva delle sue registrazioni e la voleva per suonare come supporto in alcuni spettacoli dal vivo organizzati nel locale. Finì così per suonare i suoi primi due spettacoli live, uno dei quali a sostegno della cantautrice americana Lucy Dacus.

Nel settembre 2019 ha debuttato con il singolo “Find me wrong”, malinconica ballata acustica, che ha avuto un buon successo su Spotify che è stato subito seguita da “Better”, altro brano dall’animo spartano e lo-fi. Questo buon riscontro l’ha spronata a continuare a scrivere materiale e l’ha portata ad andare in studio con Joakim Lindberg (Studio Sickan) e a registrare un album di debutto da cui è tratto il nuovo brano “I just want you cause you’re gone”. Salta subito all’occhio la maggior cura nella strumentazione e l’ottimo impatto melodico.

Come fanno notare le parole dell’ufficio stampa, questo nuovo materiale è ambizioso sia nella scrittura che nella produzione, pur mantenendo l’intimità che gli ascoltatori hanno imparato ad amare di lei.