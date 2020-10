BUZZCOCKS, IN ARRIVO IL COFANETTO CON I SINGOLI 1977-1980

Segnatevi sul calendario la data del 15 gennaio 2021 perché i mitici Buzzcocks faranno uscire, per la label Domino che detiene il catalogo, un prelibato cofanetto contenente i 12 singoli pubblicati dal gruppo macuniano tra il 1977 e il 1980 dalla United Artists.

“Complete UA Singles 1977 – 1980” contiene i 12 singoli rimasterizzati dai nastri originali delle tracce con la copertina ricreata dall’originale disegnata da Malcolm Garrett e un booklet di 36 pagine scritto da Clinton Heylin.

Sul sito dell’etichetta è possibile preordinare il cofanetto al prezzo di 125 sterline (più le spese di spedizione).



Tracklist

SIDE A

1Orgasm Addict

SIDE B

1What Ever Happened To?

SIDE C

1What Do I Get?

SIDE D

1Oh Shit!

SIDE E

1I Don’t Mind

SIDE F

1Autonomy

SIDE G

1Love You More

SIDE H

1Noise Annoys

SIDE I

1Ever Fallen in Love (With Someone You Shouldn’t’ve?)

SIDE J

1Just Lust

SIDE K

1Promises

SIDE L

1Lipstick

SIDE M

1Everybody’s Happy Nowadays

SIDE N

1Why Can’t I Touch It?

SIDE O

1Harmony in My Head

SIDE P

1Something’s Gone Wrong Again

SIDE Q

1You Say You Don’t Love Me

SIDE R

1Raison D’Etre

SIDE S

1Are Everything

SIDE T

1Why She’s A Girl From The Chainstore

SIDE U

1Strange Thing

SIDE V

1Airwaves Dream

SIDE W

1Running Free

SIDE X

1What Do You Know?