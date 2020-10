PORCUPINE TREE, IN ARRIVO UN COFANETTO CON 13 CD LIMITED EDITION DAL TITOLO “THE DELERIUM YEARS”

La Snapper Music, che da poco rappresenta l’etichetta Transmission dei Porcupine Tree, ha annunciato l’uscita per il prossimo 20 novembre di “The Delerium Years”, un cofanetto deluxe con 13 CD che racconta l’evoluzione della gloriosa band britannica, riunendo tutte le registrazioni della band pubblicate dall’etichetta Delerium tra il 1992 e il 1997.

Questo periodo della folgorante carriera della band di Steven Wilson – si legge nella nota di stampa – sarà anche documentato visivamente attraverso un libro di 140 pagine con rare fotografie e altro materiale d’archivio, oltre a note biografiche di Stephen Humphries (adattate dalle sue note di copertina per i box in vinile uscite per la Delerium), repliche dell’artwork originale dell’album Signify e un poster del tour dell’ottobre 1995.

Di seguito il dettaglio dell’opera.

I 13 CD digi-sleeve sono contenuti in una confezione con coperchio progettata dal collaboratore di lunga data Carl Glover.

Nel box ci sono i 5 album ufficiali completi pubblicati su Delerium recentemente rimasterizzati:

– On the Sunday of Life…

– Up the Downstair

– The Sky Moves Sideways (2CD con l’Ep Stars Die)

– Signify

– Coma Divine – live (2CD)

Più:

– Voyage 34: The Complete Trip – con l’originale versione full-length di Phase IV

– Staircase Infinities – mini album (nuovamente rimasterizzato)

– Metanoia – improvvisazioni in studio registrate tra il 1995 e il 1996 (nuovamente rimasterizzate)

Ed inoltre 2 versioni originariamente create per gli abbonati alla dei Porcupine Tree della Transmission, entrambe rimasterizzate di recente per questo set:

– Transmission IV – tutti i 40 minuti della improvvisazione Moonloop

– Insignificance – una selezione dei demo di Signify, comprese tracce non registrate per la versione finale dell’album

E per finire un disco di 9 tracce appena redatto e masterizzato, chiamato The Sound of No One Listening, che raccoglie singoli e tracce da varie compilation, incluse 2 versioni demo del brano “Disappear”, che in precedenza erano disponibili solo su un vinile bonus da 7 pollici con la prima edizione in vinile di Coma Divine.