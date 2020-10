BALTHAZAR: NUOVO ALBUM IN ARRIVO, ECCO IL SINGOLO “LOSERS”

I Balthazar svelano i dettagli dell’imminente album “Sand”, in uscita il 29 gennaio su Play It Again Sam e anticipato dal nuovo singolo “Losers”.

Con i suoi disco beat e il suo falsetto, “Losers” riprende il percorso iniziato dai Balthazar nell’ultimo album “Fever”, pubblicato nel 2019. Il video, girato in Belgio, vede la band nei panni di diversi personaggi e richiama alla mente ricordi di una serie crime newyorchese degli anni ’70, che rappresenta accuratamente il testo del brano.

Guidati dai co-autori e frontmen Jinte Deprez e Marteen Devoldeere, i Balthazar continuano ad ampliare i loro orizzonti, proprio come avevano iniziato a fare nell’acclamatissimo “Fever”. Si devono sicuramente anche alla libertà ottenuta nei progetti solisti di Jinte, che ha pubblicato sotto lo pseudonimo di J.Bernardt il progetto dai toni R&B Running Days, e Maarten, che si è invece dedicato al suo lavoro Warhaus, il loro rinnovato approccio alla scrittura e la fluidità del processo creativo, che adesso risulta molto meno limitato rispetto al passato.

Maarten commenta: “Abbiamo fatto un sacco di cose che non avevo mai fatto prima d’ora, come ad esempio usare tanti sample di batteria o il bass synth. Quindi è stato pazzesco per noi”. Jinte aggiunge: “Abbiamo realizzato questo album in maniera moderna, a causa delle restrizioni imposte per contenere la pandemia ci siamo trovati a lavorare separati e a chiacchierare tra di noi attraverso un computer, piuttosto che in uno studio”.

Sand è, come ci segnalano le note stampa, un album dalle tinte alt-pop, meno legato ai toni malinconici del passato, che prosegue il percorso intrapreso dai Balthazar negli ultimi anni ed è il loro lavoro più coeso finora. Con “Sand”, dove ritroviamo tematiche come l’amore, la vita e la perdita, il duo di autori raggiunge vette mai toccate prima, come nella maestosa “On A Roll” che spicca fra le altre. Ritroviamo poi le incredibili doti vocali di Deprez e Devoldere anche nella struggente narrazione di “You Won’t Come Around”, un’allegria pop in “Linger On” e tinte jazz in “Powerless”, che chiude questo nuovo lavoro.

Jinte spiega: “Volevamo pubblicare il successore di Fever il prima possibile. Lavorare all’ultimo album era stato divertente e volevamo ripartire da lì”. Maarten conferma: “Non vedo l’ora di portare anche questo nuovo lavoro sul palco, perché nel tour di Fever siamo riusciti a portare il groove a nuovi livelli”.

Poi concludono: “C’è un tema che ricorre in tutte le tracce, l’attesa, l’irrequietezza, l’essere incapaci di vivere il momento o riporre fiducia nel futuro. Siamo arrivati ad un punto delle nostre vite in cui dobbiamo considerare tutte queste cose, ecco perché l’album si intitola Sand, perché prende il suo nome dalla sabbia che c’è nella clessidra”.

Tracklist

Moment

Losers

On A Roll

I Want You

You Won’t Come Around

Linger On

Hourglass

Passing Through

Leaving Antwerp

Halfway

Powerless