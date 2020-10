CALEXICO, ANNUNCIATO IL NUOVO ALBUM “SEASONAL SHIFT”

I Calexico sono tornati ed hanno appena annunciato un nuovo album dal titolo “Seasonal Shift”, in uscita il prossimo 4 dicembre via City Slang e che già può essere preordinato in diversi formati, incluso un vinile in edizione limitata via Rough Trade. Il nuovo disco è una celebrazione delle festività natalizie e la band condivide oggi online la prima traccia del disco “Hear the Bells”.

A proposito del singolo, Joey Burns ha dichiarato: “Quando scrivevo canzoni per un album stagionale, volevo includere alcuni degli aspetti delle celebrazioni e delle tradizioni osservate a Tucson verso l’inizio di novembre. Questa canzone parla di avere tempo e spazio per i ricordi. Dia de Los Muertos e The All Souls Procession sono due eventi che hanno influenzato il sud dell’Arizona e ricordano coloro che sono morti. Ma potrebbe anche riguardare anche dare importanza ai ricordi. La storia potrebbe riguardare due amanti o due famiglie membri”.

“Seasonal Shift” è più una celebrazione stagionale interculturale che un album di Natale. I temi si basano su quella sensazione familiare di fine anno, di riflessione, di cerimonia e di riconoscimento dell’anno passato e dei cambiamenti che ha portato nel bene e nel male. Contiene alcune cover, inclusi i classici di John Lennon e Tom Petty, ed altri ospiti speciali.

parlando del disco, sempre Joey Burns ha detto: “È più un album stagionale e come tutte le stagioni parlano del cambiamento e di come quei cambiamenti nel mondo risuonano dentro di te. Non avrei mai pensato che sarebbe andata come è andata. Volevamo registrare un EP di 6 canzoni e abbiamo continuato. Immagino di non aver mai pensato di essere in modalità Ibernazione permanente, ma sono super felice ed estremamente grato”.

“Seasonal Shift” track list:

1. Hear the Bells

2. Christmas All Over Again (feat. Nick Urata (DeVotchKa))

3. Mi Burrito Sabanero (feat. Gaby Moreno)

4. Heart of Downtown (feat. Bombino)

5. Seasonal Shift

6. Nature’s Domain

7. Happy Xmas (War is Over)

8. Glory’s Hope

9. Tanta Tristeza (feat. Gisela João)

10. Peace of Mind

11. Sonoran Snoball (feat. Camilo Lara)

12. Mi Burrito Sabanero Reprise