“AMO L’ENERGIA DEL ROCK ‘N’ ROLL E LO SPIRITO DEL BLUES”: BARRIE CADOGAN DEI LITTLE BARRIE CI PARLA DEL LORO ULTIMO LAVORO “QUATERMASS SEVEN”

Grande e gradito ritorno quello dei Little Barrie con l’EP “Quatermass Seven”.

Dopo l’improvvisa scomparsa del batterista Virgil Howe (figlio del chitarrista degli Yes, Steve Howe) la band cancellò il tour per il precedente e bellissimo “Death Express”. Dopo tre anni tornano con 7 brani insieme a Malcolm Catto, batterista dei The Heliocentrics e produttore anche di questo album. Catto lavora in analogico e la bobina da un quarto di pollice si sente. I brani sono stati registrati in presa diretta con solo qualche sovraincisione.

Il percorso iniziato dai Little Barrie con “King of the waves”, molto più intimo e sofferto rispetto ai precedenti due dischi, continua in “Quatermass Seven” affondando ancor di più la lama in un rock psichedelico dalle tinte acide e notturne. Lo capiamo subito dall’apertura di “Rest in Blue”, dove siamo subito catapultati nel mood della band, che riesce ad essere nello stesso tempo vintage e blues da un parte, che post-moderno e art-rock dall’altra. Seguono la spiritata “You’re Only You” e le atmosfere sixties di “Repeater #2”, che ci conducono al viaggio strumentale nell’inconscio di “T.R.A.B.S.”. Ci risveglia “Steel Drum” epica e potente, ma è solo una tregua, perchè la psichedelia di “After After” ci riporta in luoghi poco esplorati della mente. Il finale, affidato a “Repeater #1”, non è da meno, partendo con una melodia suadente, chiude il disco ossessiva ed oscura.

“Quatermass Seven” è una pubblicazione in contrasto con gli anni frenetici di plastica e smartphone che corrono ed in questo sta la sua bellezza: se veramente vi piace la musica, prendetevi il vostro tempo, mettetelo su un buon impianto, abbassate le luci e fatevi un bel viaggio.

Gentilmente Barrie Cadogan, chitarrista e cantante da sempre della band, ha risposto ad alcune nostre domande.

Sono ormai passati 15 anni dal vostro primo album, come sono cambiate le vostre aspettative e i vostri sentimenti di fronte a una nuova uscita?

Se sei soddisfatto del tuo lavoro e delle persone intorno a te, è sempre emozionante sapere che la tua nuova musica sta uscendo là fuori. Quella sensazione è sempre la stessa per me. Non posso parlare per Lewis, ma penso che sarebbe d’accordo che siamo persone molto diverse ora rispetto a come eravamo allora. Eravamo piuttosto inesperti nell’industria musicale quando è uscito il primo album. Anche l’industria stessa era molto diversa.

Come è iniziata la collaborazione con Malcolm Catto? Oltre alle linee di batteria incisive e precise, personalmente trovo che la sua produzione calda e potente si adatti perfettamente al vostro sound.

Ho incontrato Malcolm per la prima volta nel 2000, subito dopo essermi trasferito a Londra. All’epoca eravamo compagni di etichetta per Stark Reality. Malcolm era nei The Soul Destroyers e pubblicava anche dischi da solista su Mo’ Wax. Ricordo di aver visto per la prima volta i Soul Destroyer dal vivo e sono rimasto sbalordito da quanto fossero bravi. Hanno spaccato. La batteria di Malcolm era eccezionale. Non avevo mai visto o sentito nessuno suonare in quel modo, quel vero suono funk grezzo e pesante. I nostri percorsi musicali hanno preso strade diverse per molto tempo e non ci siamo ricontattati se non anni dopo.

Un giorno ho incontrato il chitarrista dei Soul Destroyers Adrian Owusu che suonava ancora con Malcolm nei The Heliocentrics. Ha detto che avrei dovuto dare un’occhiata allo studio di Malcolm e mi ha dato il suo numero. Sono andato a trovare Mal e mi ha fatto ascoltare un sacco di cose che aveva registrato che suonavano brillanti e abbiamo parlato di fare un progetto insieme prima o poi. Non molto tempo dopo aver incontrato di nuovo Malcolm, abbiamo perso Virgil. È stato un duro colpo e per un po’ non sapevamo cosa volevamo fare. Non potevamo immaginare di tornare subito on the road. Lewis e io abbiamo deciso che dovevamo tornare a suonare di nuovo in qualche modo, ma senza fare pressione. Abbiamo fatto alcune jam e sessioni con gli amici per rompere il ghiaccio e poi abbiamo avuto l’idea di provare alcune nuove canzoni in studio. Ci siamo messi in contatto con Malcolm e gli abbiamo chiesto se voleva registrarci e suonare un po’ di batteria e lui ha detto di sì.

Non abbiamo messo alcuna aspettativa sulle registrazioni, pensavamo che avremmo potuto ottenere un 45 giri o un EP dalle sessioni se fossero andate bene. Abbiamo fatto un solo giorno di prove con Malcolm giusto prima di iniziare. Sebbene fossi nervoso, mi sentivo a mio agio nel provare queste nuove canzoni e pensavo che Lewis e Malcolm suonassero alla grande insieme. Potrei dire che Malcolm teneva davvero alle canzoni e voleva renderle il più belle possibile. Ha suggerito alcune fantastiche idee per gli arrangiamenti che hanno davvero trasformato alcune delle canzoni. Alcuni dei suoni di chitarra lontani sono stati creati da Malcolm durante il missaggio. Ha davvero dato vita a ciò che avevamo in testa.



Covid permettendo, avete in programma un tour per “Quatermass Seven”?

Ci piacerebbe fare alcune date dal vivo. Allo stato attuale, abbiamo un concerto al Jazz Cafe di Londra venerdì 13 novembre. Finora (dita incrociate!) sembra si possa realizzare con un pubblico in distanziamento socialmente. Sarà anche in live streaming così da poter raggiungere qualsiasi parte del mondo.

Considero ‘King Of The Waves’, ‘Shadow’ e ‘Death Express’ un trittico di intensa bellezza e pathos, con ‘Quatermass Seven’ sembra che siate riusciti a scavare ancora più a fondo, da dove traete ispirazione?

Avevo iniziato a lavorare su alcune di queste canzoni dopo “Death Express” e ho fatto alcuni demo molto grezzi. Immagino che alcune delle idee continuassero da “Death Express” e dall’EP solista “Cobra Lamps” che avevo pubblicato. Prendo ispirazione da molte cose, una combinazione di dischi che mi piacciono, suoni che mi piacciono – Non solo musica per chitarra. Amo l’energia del Rock ‘n’ Roll, lo spirito del blues e cerco di catturarne un po’ in qualche modo, rendendolo pieno di sentimento, ma cercando di allontanarmi dal tipico disco rock. Mi piace la dissonanza che senti nelle bellissime colonne sonore di vecchi film o in band come i Can e i Silver Apples, i suoni dei primi film di fantascienza. Un po’ da tutto quello che sento e che mi sembra interessante. A volte provo a riprodurre sulla chitarra cose che ho sentito su altri strumenti.

Come nascono i tuoi pezzi? Da jam o riff composti in precedenza?

Davvero in vari modi. Ho scritto molte canzoni iniziando con la batteria piuttosto che strimpellando la chitarra. Per me significa poter lavorare con lo spazio in modo diverso, piuttosto che passare dai soliti accordi. Non sono un buon batterista, ma a volte riesco a suonare abbastanza da farmi un’idea o creare un loop di base. Chiedevo a Virgil se suonava quattro minuti di un ritmo che avevo in testa in modo da poterci inserire chitarra e voce e farne un demo di riferimento. Poi avremmo realizzato una demo migliore come band in seguito. A volte ho idee per riff alla chitarra o incastri col basso. Penso che sia positivo cambiare il modo in cui scrivi per cercare di allontanarti da una formula. La maggior parte delle volte scrivo le parole dopo.

Da “We Are Little Barrie” ad oggi, credo che la vostra carriera sia un perfetto esempio di come una band possa maturare e, (prendilo come un complimento) fuori dalle logiche commerciali, raggiungere vette sublimi. Cosa ne pensi dell’attuale mercato musicale tra streaming mal pagato e carenza di spettacoli dal vivo? C’è ancora spazio per i musicisti che non mirano solo a hit da classifica e x-factor?

Finora non ci siamo trovati in una situazione in cui abbiamo avuto un enorme successo commerciale, quindi immagino che gli effetti negativi di quel successo non ci abbiano influenzato. Abbiamo incontrato e visto molti artisti che hanno avuto successo mainstream, ma non è sempre sembrato una benedizione. È difficile commentare quando non hai sperimentato quel lato delle cose sulla tua pelle, ma un enorme successo, a volte, può significare meno libertà artistica. O dall’etichetta, o dal controllo del management, o forse dall’aspettativa di alcuni fan per cui devi comporre o suonare in un certo modo per sempre. Abbiamo visto band partire alla grande, ma poi non durano più di due album o pochi anni e poi è difficile per loro rimettersi in piedi.

Immagino che ne abbiamo passate parecchie come band, abbiamo commesso molti errori e abbiamo avuto alti e bassi, ma abbiamo sempre cercato di fare la musica come volevamo e al meglio delle nostre capacità. C’è stato un tempo, anni fa, in cui abbiamo lasciato andare un po’ le cose, lasciando che le etichette e i produttori prendessero il sopravvento pensando che avrebbero fatto la cosa giusta – e non andava bene. Non voglio mai più commettere quell’errore. Penso che abbiamo avuto successo anche appunto perché abbiamo continuato sulla nostra strada così a lungo, amiamo ancora quello che facciamo e siamo davvero felici del nostro nuovo disco. Sicuramente non saremmo potuti arrivare a questo album con Malcolm, che era sotto il controllo del dipartimento A&R di una major.

La sopravvivenza è sempre una preoccupazione. È stato molto più difficile per artisti e band negli ultimi anni prima del Covid-19. Sebbene la tecnologia sia avanzata e possa consentirti di creare il tuo album con molti meno soldi ecc. Sembra più difficile ora per le giovani band che iniziano, perché i costi della vita sono aumentati e il tour è costoso. Ho parlato con alcuni dei miei amici che sono giovani musicisti qui a Londra e stanno facendo due lavori oltre alla loro band allo stesso tempo, per loro è molto dura. Spero davvero che gli artisti possano continuare a sopravvivere. Ne abbiamo bisogno. C’è anche sicuramente una richiesta di più cultura rispetto a X Factor.

Puoi dirci quanto la pandemia sta influenzando il tuo lavoro e, in generale, il mondo della musica nel Regno Unito? Qui in Italia è, per usare un eufemismo, problematico.

L’industria musicale nel Regno Unito è stata duramente colpita dalla pandemia. Locali, studi, società di noleggio e agenzie costrette a chiudere. Il governo del Regno Unito non sta facendo abbastanza per aiutare le sue industrie creative. Sembra che non apprezzino le arti e le persone che ci lavorano. Sembra che alcune persone pensino che tutti gli artisti siano pigri sognatori ad occhi aperti. Le arti sono una risorsa per qualsiasi paese. Senza di esse non siamo niente. Le arti stanno aiutando molte persone in questa pandemia, in questo momento. Sembra che altri paesi vedano più valore nella loro cultura che qui, nonostante la cultura porti molti soldi nel Regno Unito.

Come chitarrista dilettante ho sempre apprezzato le tue chitarre, quanto gli strumenti vintage e artigianali hanno influenzato il tuo stile e il tuo modo di comporre?

Chitarre e amplificatori vintage possono essere cose molto belle e una gioia da suonare. Mi hanno decisamente ispirato, ma non credo siano essenziali. Alcune chitarre sono decisamente piene di sentimento, ma uno strumento suonerà bene solo se qualcuno con l’anima e le idee lo sta suonando. Sono stato fortunato a poter acquistare alcune chitarre prima che i prezzi impazzissero. All’inizio degli anni 2000 era facile farlo. Avevamo tutti vecchie chitarre. All’inizio ho notato le differenze in alcune chitarre più vecchie rispetto ai nuovi modelli. Inoltre, la maggior parte dei miei eroi suonava chitarre degli anni ’50 e ’60, sia che si trattasse di band degli anni ’60 -’70 o di band indie alla fine degli anni ’80. Ho progettato una chitarra e l’ho fatta realizzare, e suona abbastanza bene. Ci è voluto un po’ di tempo per farla bene, ma sono davvero contento di averlo fatto. Ci ho suonato così tanto che ora sembra avere circa 50 anni. E poi, se hai una tua idea di design, puoi realizzare tutto ciò che vuoi.

C’è un fantastico video di RL Burnside che suona una canzone chiamata “See My Jumper Hanging On The Line” su una chitarra di merda e la fa suonare in modo incredibile. Dice tutto.



Un’ultima curiosità per i nostri lettori: la vostra colonna sonora per “Better Call Saul” (sere tv prequel di ‘Breaking Bad’, ndr) vi ha aiutato in termini di notorietà? Avete avuto riscontri positivi in ​​termini di pubblico anche dagli Stati Uniti?

Sì, il tema ‘Better Call Saul’ ci ha sicuramente fatto notare di più, specialmente negli Stati Uniti. È stato incredibile vedere così tante persone suonarlo in tutto il mondo. Ci piacerebbe fare sempre più tournée negli Stati Uniti e anche in molti altri posti. È un ottimo serie tv. I personaggi sono incredibili.

Grazie mille per la tua gentilezza e il tuo tempo. C’è una canzone di “Quatermass Seven” che vorresti raccomandare come colonna sonora per chiudere l’intervista?

Puoi per favore riprodurre la traccia finale dell’album chiamato “Repeater # 1”.

Grazie molte per averci contattato. Mi piacerebbe suonare di nuovo in Italia. Stay safe!