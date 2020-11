THE ROLLING STONES: E’ ONLINE IL VIDEO DELLA PRIMA ESIBIZIONE PUBBLICA DI “SYMPATHY FOR THE DEVIL”

Nel 1968 i Rolling Stones registrarono negli studi londinesi di Intertel TV “Rock And Roll Circus” show televisivo, diretto da Michael Lindsay-Hogg, che vedeva la band condividere il palco con altri mostri sacri dell’epoca come The Who, Taj Mahal, Jethro Tull, Marianne Faithfull e i Dirty Mac un supergruppo creato per l’occasione e formato da John Lennon, Eric Clapton, Keith Richards e Mitch Mitchell.

La messa in onda di quelle registrazioni, realizzate all’epoca come traino promozionale di “Beggars Banquet” che veniva pubblicato proprio in quei giorni, non avvenne mai, leggenda narra che furono gli stessi Stones a bloccarne la visione perchè intimoriti dalle perfomance dei colleghi coinvolti in quel giorno, ma la musica prodotta in quel giorno glorioso finì in un disco dato alle stampe solo nel 1996.

L’anno scorso in occasione della ristampa di quell’album la band aveva pubblicato online la performance di “You Can’t Always Get What You Want” mentre adesso grazie ad ABKCO Films appare online il video di “Sympathy For The Devil” prima esibizione dal vivo dello storico pezzo di Jagger e soci.

Guarda il video restaurato in 4K con Dolby Atmos e Dolby Vision: