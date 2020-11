TROVA, FINALMENTE, UNA PUBBLICAZIONE UFFICIALE LA COVER LIVE DEI T-REX ESEGUITA NEL 1991 DA MORRISSEY E BOWIE

La cover live eseguita da David Bowie e Morrissey del classico dei T-Rex “Cosmic Dancer” uscirà ufficialmente questo mese. I due artisti avevano eseguito il brano al Forum di Los Angeles nel 1991, e la versione, successivamente, è stata ampiamente diffusa online.

Venerdì 13 novembre sarà disponibile il download digitale del singolo, con la canzone in arrivo anche in streaming.

Una versione in vinile da 7″ del singolo uscirà poi il 19 febbraio 2021. Sul lato B ci sarà una cover di “That’s Entertainment” dei The Jam (eseguida solo da Morrissey), anche se, come sottolinea il sito ufficiale, non è la stessa versione del brano della versione del 1993, disponibile su internet.

In realtà dal 1995 i rapporti tra Morrissey e Bowie iniziarono a peggiorare, dopo un tour insieme; a tal punto che nel 2016, Morrissey ha omesso David Bowie da una lista di morti celebri. Esibendosi alla Manchester Arena, l’ex cantante degli Smiths iniziò ad elencare tutte le persone famose morte in quell’anno, prima di cantare “All the best ones are dead”.

La sua lista comprendeva la comica Victoria Wood, l’attrice Caroline Aherne, il pugile Muhammad Ali e Prince ma non Bowie, scomparso a gennaio.

Nel 2014, Morrissey ha affrontato la loro rivalità, dicendo: “So di aver criticato David in passato, ma da parte mia sono state tutte delle prese in giro. Credo che lui lo sappia“.