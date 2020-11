BRUCE SPRINGSTEEN è IL PRIMO ARTISTA A RAGGIUNGERE LA TOP 5 DI BILLBOARD IN SEI DIVERSI DECENNI

“Letter to You”, ultimo disco di Bruce Springsteen pubblicato poche settimane fa (leggi la recensione), ha raggiunto la posizione n.2 della Top 5 album di Billboard consegnando al ‘boss’ un primato assoluto: l’artista americano diventa così il primo musicista ad occupare questa prestigiosa classifica in sei decenni diversi.

Negli anni settanta Springsteen raggiungeva la vetta dei ‘migliori 5’ dischi secondo la prestigiosa rivista musicale con “Born to Run” e “Darkness on the Edge of Town” ripetendosi nel successivo decennio con ben 5 lavori: “The River”, “Nebraska”, “Born in the U.S.A.”, “Bruce Springsteen & The E Street Band 1975-1985” e “Tunnel of Love”.

“Human Touch”, “Lucky Town” e “Greatest Hits” negli anni Novanta, “Live in New York City”, “The Rising”, “Devils & Dust”, “We Shall Overcome: The Seeger Sessions”, “Magic e Working On a Dream” negli anni ’00 e “Wrecking Ball”, “High Hopes”, “Chapter and Verse” e “Western Stars” nei ’10 hanno assicurato poi al musicista presenza fissa in top 5 per altri 30 anni.

Credit Foto: Takahiro Kyono from Tokyo, Japan, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons