ASCOLTA “THE REAL”, IL NUOVO BRANO DEI THE BRIAN JONESTOWN MASSACRE

Il buon Anton Newcombe è impegnato a registrare nuova musica a nome The Brian Jonestown Massacre. Sulla sua pagina Twitter dispensa aggiornamenti, ma non manca nemmeno di dare la sua opinione su quanto accade nel mondo, tra Covid ed elezioni USA. Sempre deliziose le sue stilettate a Trump o Ian Brown.

Al momento però non segnaliamo nulla che possa riguardare la politica o la pandemia, ma restiamo sui territori che preferiamo, ovvero quelli musicali. Ieri Anton ha svelato un nuovo brano che, in un giorno solo è stato, scritto, suonato e registrato. Eccolo qui, sia chiama “The Real”.

And we’re off – it’s another lovely but chilly morning in berlin – can’t wait to try and write another song ( yesterday turned out fantastic https://t.co/9JaHN4JXJ9 I’m sure you will love it if you listen ) – also I’m remixing the telescopes for a BJM split 10” 4 @RSDUK 2021 pic.twitter.com/xxqc7Dtvg6

— anton newcombe (@antonnewcombe) November 5, 2020