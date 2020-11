UN ALBUM NATALIZIO PER CHILLY GONZALES (CON JARVIS COCKER E FEIST)

Chilly Gonzales è pronto a ritornare con un nuovo album festivo, “A Very Chilly Christmas”, in uscita il prossimo 13 novembre via Evergreen.

“Da vecchi brani feudali ai più recenti canoni del pop natalizio, “A Very Chilly Christmas” esamina un’ampia gamma di sentimenti e di repertorio stagionale. C’è grandezza e solennità, c’è austerità e allegria, e c’è Mariah Carey”, spiega la press-release.

Tra gli ospiti del disco del musicista canadese spiccano i nomi di Feist e Jarvis Cocker.

Qui sotto, intanto, potete vedere il trailer del nuovo LP.

“A Very Chilly Christmas” Tracklist:

1. Silent Night

2. Good King Wenceslas

3. Silver Bells

4. God Rest Ye Merry Gentleman

5. Last Christmas

6. The Banister Bough (ft. Feist)

7. Jingle Bells

8. All I Want For Christmas Is You

9. In the Bleak Midwinter (ft. Jarvis Cocker)

10. Snow Is Falling In Manhattan (ft. Jarvis Cocker and Feist)

11. O Tannenbaum

12. Marie Durch Ein Dornwald Ging

13. O Come, All Ye Faithful

14. We Three Kings

15. Auld Lang Mynor