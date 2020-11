ASCOLTA “PROTECT THE LAND” E “GENOCIDAL HUMANOIDZ”, I DUE NUOVI BRANI DEI SYSTEM OF A DOWN

I Sistem Of A Down sono tornati con le loro prime nuove canzoni in 15 anni. “Protect the Land” e “Genocidal Humanoidz”, sono state pubblicate per attirare l’attenzione sulla “grave guerra in corso nella nostra patria culturale dell’ Artsakh e dell’Armenia“, come dice una dichiarazione della band stessa.

“Il momento di farlo è ora, perché insieme, noi quattro abbiamo qualcosa di estremamente importante da dire“, spiega la band.

“Siamo orgogliosi di condividere queste canzoni con voi e speriamo che vi piaccia ascoltarle. Inoltre, vi incoraggiamo a continuare a leggere per saperne di più sulle loro origini e, una volta fatto, speriamo che siate ispirati a parlare delle orribili ingiustizie e delle violazioni dei diritti umani che si verificano ora in quei luoghi. Soprattutto, vi imploriamo umilmente di fare una donazione, in piccole o grandi somme, per aiutare coloro che sono stati colpiti da quelle che sono sempre più numerose testimonianze di crimini contro l’umanità“.

I proventi delle canzoni “forniranno aiuti cruciali e disperatamente necessari e forniture di base a coloro che sono stati colpiti da questi atti orribili“.

Prima di oggi, i membri di System of a Down non avevano pubblicato nuova musica insieme dai loro due album del 2005, “Mezmerize” e “Hypnotize”.