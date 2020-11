TRACK: THE VELVET HANDS Back on a Winner

I The Velvet Hands sono una band inglese composta da Toby Mitchell, Dan Able, Sam Hilder e Louis Mitchell, che già si è messa in mostra nel 2018 con l’album d’esordio “The Party is Over”, oltre per essere stata spalla di nomi importanti come Liam Gallagher.

Il loro garage punk-rock è immediato e senza fronzoli, e l’ispirazione viene da nomi altisonanti quali Iggy Pop, The Libertines, The Ramones, The Clash e altri grandi classici del settore più o meno recenti.

“Back on a Winner” è l’ultimo loro singolo: una traccia al fulmicotone che punta tutto sulla potenza spigolosa degli strumenti e su un ritornello energetico à la Dead Kennedys.

Da tenere d’occhio…