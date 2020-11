ALBUM DAL VIVO IN ARRIVO PER I BOMBAY BICYCLE CLUB

Per festeggiare il decimo anniversario del loro album di debutto “I Had The Blues But I Shook Them Loose” l’anno scorso i Bombay Bicycle Club hanno tenuto un grande show speciale a Brixton e ora si apprestano a pubblicare un album dal vivo registrato proprio quella sera.

L’uscita è prevista per l’11 dicembre. “In questo periodo, l’anno scorso – nei bei tempi in cui la musica dal vivo era possibile – abbiamo suonato un po’ di spettacoli in tutto il Regno Unito per celebrare il decimo anniversario del nostro album di debutto, ‘I Had The Blues But I Shook Them Loose’. Questo tour si è concluso un venerdì sera alla Brixton Academy di Londra e abbiamo deciso di registrare lo spettacolo. E’ stata una serata particolarmente speciale per noi, uno spettacolo che tutti ricorderemo per sempre e soprattutto considerando quello che è successo da allora, siamo grati di avere un ricordo come questo per farci andare tutti avanti fino a quando la musica dal vivo potrà riprendere“.

“I Had The Blues But I Shook Them Loose – Live At Brixton” sarà disponibile in formato digitale, su vinile e CD e come doppio LP, che include l’album originale in studio e la registrazione dal vivo.