CONCERTO ON LINE PER LIAM GALLAGHER: SARà VISIBILE IN DICEMBRE

Liam Gallagher ritorna live con un concerto virtuale che lo vedrà esibirsi in un set completo da una chiatta in viaggio lungo il Tamigi.

Lo spettacolo “Down By The River Thames” andrà in onda esclusivamente su MelodyVR il 5 dicembre (ore 20 inglesi) e conferma quello che i fan avevano già intravisto, ovvero il buon Gallagher esibirsi sul fiume la scorsa settimana.

Accompagnato dalla sua band, l’ex leader voce degli Oasis andrà a pescare dal suo repertorio solista e ovviamente da quello della sua ex band.

“A tutti i miei fratelli e sorelle in tutto il mondo. Mi esibirò in un’unica performance celestiale dal vivo per voi, ‘Down By The River Thames’, il 5 dicembre 2020. Mi esibirò con i brani dei miei due album da solista andati al numero 1 e con alcuni classici degli Oasis, alcuni dei quali non mi sentite cantare da molto, molto tempo“.

I fan potranno vedere lo show per 16,50 sterline, con i biglietti per il concerto virtuale in vendita qui dalle 9 (ora inglese) di venerdì 13 novembre.

I’m performing a one off celestial live performance for you to stream, ‘Down By The River Thames’, on 5th Dec 2020. I’m performing tracks from my 2 number 1 solo albums & some stone cold Oasis classics, some of which you haven’t heard for a long, long time. C’mon you know. LG x pic.twitter.com/yDlojWPWR4 — Liam Gallagher (@liamgallagher) November 9, 2020

Thesupermat / CC BY-SA