I QUEENS OF THE STONE AGE RICORDANO L’ATTACCO AL BATACLAN DI PARIGI CON UN LIVE ACUSTICO E UNA RACCOLTA FONDI

Venerdì 13 novembre ricorreranno cinque anni dal tragico attentato terroristico al Bataclan di Parigi. Un totale di 89 persone morirono durante il concerto degli Eagles of Death Metal. In ricordo di quella drammatica serata i QOTSA proporranno un live acustico inedito inediti e tutti i proventi andranno a beneficio di coloro che sono stati colpiti dall’attentato.

Il frontman Josh Homme ha fatto l’annuncio su Twitter. Homme è anche un membro degli Eagles of Death Metal, ma non si è esibì al concerto parigino del 2015. Naturalmente non ha dimenticato la gravità di ciò che è accaduto quella sera.

I QOTSA hanno scelto il livestream di un concerto acustico che si è tenuto al MONA (Museum of Old and New Art) della Tasmania nel settembre 2018. La setlist di 11 canzoni comprende “Go with the Flow”, “I Never Came” e cover di Dean Martin e Marty Wilde.

“Questo spettacolo era originariamente a beneficio dell’ospedale pediatrico di Hobart, in Tasmania, e siamo lieti che abbia una seconda possibilità di fare del bene“, ha spiegato Homme. “Il 2020 è un anno davvero incasinato, e le persone bisognose hanno più che mai bisogno di voi. Donate quello che potete, se potete“.

Le donazioni saranno divise tra due organizzazioni, The Nick Alexander Memorial Trust e Life for Paris. La prima prende il nome da Nick Alexander, manager di una band che è stato ucciso al Bataclan, e questi fondi servono a “continuare l’eredità di Nick, amante della musica, fornendo strumenti e attrezzature musicali per le comunità svantaggiate di tutto il Regno Unito“. Il secondo è un ente di beneficenza che fornisce sostegno alle vittime della tragedia del Bataclan e degli altri attentati terroristici avvenuti quel giorno a Parigi.

“A causa dell’attuale isolamento, le vittime e le loro famiglie non saranno in grado di stare insieme a Parigi durante le commemorazioni di quest’anno“, ha detto Arthur Denouveaux, Presidente di Life for Paris. “Questo spettacolo significa che la nostra comunità sarà insieme condividendo la stessa musica allo stesso tempo. Questa è la migliore testimonianza dell’importanza delle arti in tempi difficili“.

La prima del livestream dei QOTSA sarà venerdì 13 novembre alle 18:00 sulla pagina YouTube della band. Sarà gratuito, ma come ha osservato Homme, le donazioni sono altamente gradite.