GRADITE NOVITà DA CASA MATINéE RECORDINGS: NUOVI SINGOLI PER STRAWBERRY WHIPLASH E MY DARLING YOU!

Ormai ci siamo abituati a mesi di silenzio da parte della storica Matinée Recordings, che però, di solito, vengono prontamente cancellati da una bella serie di uscite a raffica.

Anche questa volta è andata così. La Matinée inaugura il suo nuovo sito con una piacevole doppietta: il nuovo singolo degli Strawberry Whiplash e My Darling YOU!.

Con i primi, tornati in pista dopo uno stop di 5 anni, abbiamo una gustosa anticipazione di un disco che uscirà nel 2021 con la pimpante “Press 4 for Love”, che conferma tutte le squisite caratteristiche che amiamo nella band, mentre per il duo svedese il brano supermelodico “We Break Up On Friday” è l’estratto da “A Dream Come True”, in uscita il 20 dicembre.

Come notate dal rimando alla pagina Facebook dell’etichetta, qui sotto, c’è in ballo anche la ristampa in vinile del classico “A Good Kind of Nervous” (1997) dei The Lucksmiths. Imperdibile.