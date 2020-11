PALE WAVES: IL NUOVO ALBUM “WHO AM I?” IN USCITA IL 12 FEBBRAIO, INTANTO IL SINGOLO “CHANGE”

Non abbiamo mai fatto mistero di non amare particolarmente i Pale Waves, cloni malriusciti da sempre, sia nel look che nella musica. Un band che ha fatto della mancanza di personalità una ragion d’essere. Ecco perché segnaliamo il loro nuovo album solo per dovere di cronaca e non certo per effettivo interesse.

La band ritorna con il nuovo brano “Change”: il singolo è tratto dal secondo disco del gruppo,”Who Am I?”, in uscita il 12 febbraio su Dirty Hit.

Heather Baron-Gracie stavolta si butta sul pop radiofonico da classifica, senza alcuno spunto d’interesse.

Who Am I? tracklisting:

1. Change

2. Fall To Pieces

3. She’s My Religion

4. Easy

5. Wish U Were Here

6. Tomorrow

7. You Don’t Own Me

8. I Just Needed You

9. Odd Ones Out

10. Run To

11. Who Am I?