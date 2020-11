Il difetto di questo disco? E’ troppo breve. Punto.

Io avrei chiuso così con gli Smokescreens, che non fanno nulla di più nè nulla di meno di quanto ci saremmo aspettati da loro, cosa che non è affatto un male. Anzi, le sorprese in questo caso non sarebbero state gradite. Scrivono ancora magnifiche canzoni jangle-guitar-pop, che si abbevano alla fonte di The Go-Betweens così come alle meraviglie di casa Flying Nun Records. Se poi ci aggiungiamo che a produrre il tutto è arrivato addirittura il mitico David Kilgour dei mitici The Clean, beh io credo che davvero spendere altre parole sia superfluo.

Il terzo disco dei ragazzi di Los Angeles scorre così che è una meraviglia, l’orologio ci riporta indietro a un sound che ormai non ha davvero più età, scintillante di melodia e chitarre jangle, solari e vivaci, che ci fanno emozionare. E via di ritornelli dolci come il miele, in mid-tempo calmorosi, e poi una ballata toccante come “Nighttime Skies” che sembra uscire dalla dorata penna di Guy Chadwick in veste solista.

Applausi!