GLI PSYCHELIC PORN CRUMPETS CONDIVIDONO IL NUOVO SINGOLO “THE TERRORS”

Il prossimo 5 febbraio, via What Reality? Record / Marathon Artists, gli Psychedelic Porn Crumpets pubblicheranno il loro quarto LP, “Shyga! The Sunlight Mound”, che arriva a quasi due anni di distanza dal precedente, “And Now For The Whatchamacallit”.

Il frontman della band psych-rock di Perth Jack McEwan spiega nella press-release: “Per la prima volta da molto tempo ero a casa senza tour prenotati, senza lavoro, senza scadenze e mi sono sentito libero di creare. Il mio processo di scrittura è diventato rituale; ogni mattina iniziava con una piccola passeggiata fino al locale negozio di vini alle 11 e scrivendo qualunque cosa fluisse, permettendomi di progettare in tutti gli stili senza confini e non cercando di creare il tema dell’album all’inizio. Non ho avuto il lusso di scrivere in questo modo dal primo disco, su cui ho lavorato quasi un anno. Mi sentivo come se fossi di nuovo me stesso, creando senza opinioni o vincoli.”

Oggi intanto il gruppo australiano ha condiviso un nuovo singolo, “The Terrors”, che potete ascoltare qui sotto.

Photo Credit: Josh Ludlow