I DJANGO DJANGO PUBBLICANO IL QUARTO LP A FEBBRAIO

A distanza di tre anni dal loro precedente album, “Marble Skies”, i Django Django realizzeranno il loro quarto LP, “Glowing In The Dark”, il prossimo 12 febbraio via Beacause Music.

Il nuovo disco è stato prodotto dalla stessa band londinese e contiene il recente singolo “Spirals” e “Waking Up”, una canzone che vede la partecipazione di Charlotte Gainsbourg.

“Abbiamo messo molto amore in questo album e speriamo che renda questi tempi folli un po’ più luminosi”, afferma il gruppo inglese nella press-release. “Pensiamo che sia ancora il nostro migliore.”

I Django Django hanno inoltre condiviso un nuovo singolo, la title-track “Glowing In The Dark” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Bráulio Amado.

“Glowing In The Dark” Tracklist:

1. Spirals

2. Right The Wrongs

3. Got Me Worried

4. Waking Up (feat. Charlotte Gainsbourg)

5. Free From Gravity

6. Headrush

7. The Ark

8. Night Of The Buffalo

9. The World Will Turn

10. Kick The Devil Out

11. Glowing In The Dark

12. Hold Fast

13. Asking For More