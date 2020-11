QUINTO ALBUM DELLE PALBERTA A GENNAIO

A due anni e mezzo di distanza dal loro quarto LP, “Roch Goin’ Down”, le Palberta ritorneranno il prossimo 22 gennaio, via Wharf Cat Records, con un nuovo album, “Palberta5000”.

Registrato in appena quattro giorni a Peekskill, New York, il disco è stato prodotto e mixato da Matt Lambozza (PALM, Shimmer).

“Mentre la musica punk è stata il nostro primo amore, la musica pop è diventata la nostra fissazione. Durante la realizzazione di “Palberta5000″, ci siamo concentrate sul fare musica che le persone potessero non solo cantare, ma che rimanesse fissata nella loro testa … tentando di fare canzoni più lunghe di 50 secondi … Mentre le nostre melodie sono diventate più melodiche e il nostro canto meno aspro, non ci siamo allontanate troppo da chi sono le Palberta”, ha spiegato la band di NYC.

Oggi le statunitensi hanno condiviso un nuovo singolo, “Corner Store”, e qui sotto potete vedere il relativo video.

“Palberta5000” Tracklist:

1. No Way

2. Big Bad Want

3. Never To Go

4. The Cow

5. Fragile Place

6. In Again

7. Hey!

8. Red Antz

9. Summer Sun

10. Eggs n’ Bac’

11. Corner Store

12. I’m Z’done

13. Something In The Way

14. The Way That You Do

15. All Over My

16. Before I Got Here