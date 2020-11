BOB MOULD PRONTO A PUBBLICARE UN NUOVO BOX DELLA SUA DISCOGRAFIA SOLISTA: è IN ARRIVO “DISTORTION: 1996-2007”

Bob Mould sta completando l’opera di ristampare tutto il suo catalogo come solista: in ottobre ha pubblicato ‘Distortion: 1989 – 1995’ in vinile e ora ne ha annunciato il seguito, ‘Distortion: 1996-2007’ che uscirà il 22 gennaio via Demon.

“Si chiama Distortion perché descrive la musica e si adatta al mondo in cui viviamo”, dice Mould. “In questa nuova era, tutti condividono la propria vita in tempo reale. Ma non ho ancora finito. Se non avessi una carriera costantemente attiva, questa antologia potrebbe sembrare la proverbiale terra che arriva sulla mia bara, anche se in qualche modo sembra che io riesca a strisciare fuori dalla sporcizia ogni volta“.

Il nuovo set comprende gli album in studio ‘Bob Mould’ (1996), ‘The Last Dog and Pony Show’ (1998), ‘Modulate’ (2002), e ‘Body of Song’ (2005), più il suo progetto elettronico LoudBomb del 2002, ‘Long Playing Grooves’, così come il suo album del 2006a nome BLOWOFF, il duo elettronico con Richard Morell. È la prima volta che “Modulate” e gli album di LoudBomb e BLOWOFF saranno pubblicati su vinile. Il cofanetto comprende anche “Distortion Plus: 1996-2007” che presenta 12 b-sides, demo e altre rarità.

Per chi non vuole rinunciare al CD, ovviamente non possiamo non menzionare la raccolta in 24 album “Distortion: 1989 – 2019”, box set in CD che è uscito ora. Ci sono ancora due altri due cofanetti in vinile per Bob Mould che sono in previsione (per gli album dal 2008 al 2019) ed entrambi usciranno nel 2021.