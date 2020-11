MELVINS: A FEBBRAIO 2021 ARRIVA IL NUOVO ALBUM, INTANTO ECCO 2 ANTICIPAZIONI.

La vecchia guardia non molla! I Melvins annunciano “Working with God” (nuovo album e nuova musica, non roba d’archivio!), in arrivo il 26 febbraio. Annunciata, sempre per la stessa data, anche la ristampa due album, “Hostile Ambient Takeover” e “Gluey Porch Treatments”, via Ipecac Records.

Buzz Osborne, Dale Crover e il batterista originale Mike Dillard anticipano due canzoni del lavoro.

“I F**k Around” è una rivisitazione giovanile del classico dei Beach Boys “I Get Around” mentre “Bouncing Rick” parla di Osborne e dell’insegnante di biologia della scuola media superiore di Dillard. Musicalmente, è il sound che ci si aspetta dai primi Melvins che si sono formati ad Aberdeen e Monstesano nello stato di Washington decenni fa“.

“Riflette il nostro senso dell’umorismo dell’ottavo grado, da cui non siamo mai cresciuti“, ha detto Osborne di “I F**k Around”. “Speriamo che Brian Wilson non si arrabbi“.

Tracklist:

01. I F**k Around

02. Negative No No

03. Bouncing Rick

04. Caddy Daddy

05. 1 Brian, The Horse-Faced Goon

06. Brian The Horse-Faced Goon

07. Boy Mike

08. 1 F**k You

09. F**k You

10. The Great Good Place

11. Hot Fish

12. Hund

13. Good Night Sweetheart

Ricordiamo che Dale Crover pubblicherà, il 15 gennaio, il suo album solista “Rat-A-Tat-Tat-Tat!”, mentre Osborne ha pubblicato nel 2020 “Gift of Sacrifice“.