SONO TORNATI I DEL AMITRI: ECCO IL SINGOLO CHE ANTICIPA IL NUOVO (LUNGAMENTE ATTESO) ALBUM

A volte ritornano!

E’ un piacere ritrovare in pista i Del Amitri, che annunciano il loro nuovo album “Fatal Mistakes“, che arriverà nei negozi di dischi il 30 aprile via Cooking Vinyl.

Questi eroi scozzesi (sono nati nel 1983) erano fermi, discograficamente parlando, dal 2014 con il disco live “In The Mirror”, mentre la loro ultima fatica in studio risale al 2002, con l’album “Can You Do Me Good?” (ricordiamo che il loro esordio è datato 1985).

Il singolo che anticipa il lavoro si chiama “Close Your Eyes and Think of England”.

Il frontman Justin Currie parla così del disco: “Tutti si sono divertiti molto a registrarlo. È una raccolta di bizzarre storie di avvelenamento, suppliche e amara accettazione. Il singolo è una ballata di pura bile e rimorso, addolcita da una punta di sarcasmo“.

‘Fatal Mistakes’ tracklist:

1. You Can’t Go Back

2. All Hail Blind Love

3. Musicians And Beer

4. Close Your Eyes and Think of England

5. Losing The Will To Die

6. Otherwise

7. It’s Feelings

8. I’m So Scared Of Dying

9. Mockingbird, Copy Me Now

10. Missing Person

11. Second Staircase

12. Lonely

13. Nation of Caners