DAMON ALBARN NELLA 1^ PUNTATA DEL PODCAST DEDICATO AI JOY DIVISION: “NESSUNO SUONA COME LORO”

“Transmission: The Definitive Story”, podcast ufficiale dedicato ai Joy Division e ai New Order, ha debuttato alcuni giorni fa con la sua prima puntata.

Tra gli ospiti dell’episodio d’apertura troviamo Damon Albarn che ha espresso tutto il suo amore per la band di Ian Curtis:

È la somma delle parti e dell’atmosfera che creano, sai? Non dovrebbe funzionare, ma funziona. Non c’è niente di simile, nessun altro suona come i Joy Division. Hanno creato il loro suono e penso che sia vero per qualsiasi band decente. Questo è ciò che rende speciale le band.

Albarn poi esalta la band per aver registrato i brani sempre dal vivo:

Il fatto è che hanno suonato quei dischi dal vivo insieme… questo è il motivo per cui suonano come se a volte il ritmo non fosse proprio lì ma tutti stanno lottando per suonare bene, non è facile suonare in quel modo…

e ancora

…poi ottieni la follia di Ian come valore aggiunto. Quindi le sue parole sono frammentate come il modo in cui cercano di stare al passo con il ritmo e il gioco, e la sua mente si muove così. È ciò che tutta la buona musica dovrebbe aspirare a essere.

Altro piatto forte di questa prima puntata è il racconto del primo incontro tra Ian Curtis e Peter Hook riportato dalla voce dello stesso bassista.

Credit Foto: Cecil, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons