TRACK: DIPLOMATICS

I Diplomatics, per chi non li conoscesse (non è mai troppo tardi), sono una band tutta d’un pezzo che da Vicenza ha iniziato nel 2013 una carriera che li ha portati a dividere i palchi con band e artisti del calibro di Buzzocks, Fleshtones, Vic Godard, The Kids, Lisa and the Lips, The Sonics e Giuda.

Un EP e due album hanno preceduto l’uscita di questo singolo che ha le chitarre subito protagoniste, supportate poi dal basso pulsante e la batteria a picchiare come si deve. Il brano mantiene il ritmo alto del loro caratteristico punk rock ma si sviluppa in maniera più varia nonostante la durata non raggiunga neppure i tre minuti. Di cosa tratta la canzone? Presto detto. Un alieno raggiunge il nostro splendido pianeta ma deluso dalla condizione umana di solitudine e finta libertà, decide di andarsene senza pensarci due volte.

Sulla scia del successo del post punk inglese di questi ultimi tempi, i Diplomatics hanno tutte le carte in regola per farci divertire con un genere collaudato e con testi che possono, a fine pogata, farci riflettere. Molto Arctic Monkeys degli esordi, con Nevah i Diplomatics si concedono la possibilità di un sottile cambio di stile che stimolerà gli abili ragazzi veneti nella ricerca di nuove e vincenti sonorità.