LA SCENA MUSICALE DI PESARO UNITA NEL RICORDO DI GUAGNO (BROTHERS IN LAW) E MIRKO (I CAMILLAS): ECCO LA RACCOLTA “OCEANO ADRIATICO”

Come riportato da Rumore il prossimo 20 dicembre uscirà “Oceano Adriatico” album che raccoglie il meglio della scena musicale di Pesaro degli ultimi 20 anni.

Realizzato da Black Marmalade Records, Zamusica in collaborazione con il Comune di Pesaro la compilation è dedicata alla memoria di Andrea “Guagno” Guagneli, il batterista dei Brothers In Law e Mirko “Zagor” Bertuccioli dei Camillas, ragazzi tragicamente scomparsi nei mesi scorsi.

“Oceano Adriatico”, disponibile in sole 250 copie in vinile bianco e 250 copie in vinile nero, chiama a raccolta artisti come Be Forest, Maria Antonietta, Sprinzi, Camillas, Soviet Soviet, Altro , Brothers in law, Container 47, Young Wrists, The Faccions, Orange Lem, Panzieri, Turbopeluches.

Alessandro Baronciani, che cura l’artwork, commenta così l’uscita:

Prima che inventassero i social, ci si annoiava in un altro modo. Spesso, la domenica pomeriggio, passavi a prendere un amico e si facevano giri a vuoto. si andava in un paesino a cazzo, entravi nel bar, prendevi un cappuccino. Se il tempo era brutto, dopo aver bevuto una birra, la sera andavi al mare o al porto a vedere le onde. Le onde grosse sono sempre divertenti. quando il mare è in tempesta sono fantastiche.una di quelle sere in auto c’era anche Mirko. Guardavamo le onde e non mi ricordo chi disse per primo wow!!! Facendo una o così aperta da sembrare una a. quindi era venuto fuori un waaawee!!! E poi giù a ridere come scemi. queste sono le ondate di pesaro. Le wave dell’oceano adriatico. c’è come un iceberg che si è piazzato davanti al mare di Pesaro. Ci vorrà tanto tempo per scioglierlo. Il disco di venti anni di scena musicale indipendente.