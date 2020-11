LOST HORIZONS + PORRIDGE RADIO: ASCOLTA IL SINGOLO “ONE FOR REGRET”

I Lost Horizons hanno collaborato con i Porridge Radio per il nuovo singolo “One For Regret”, che sarà contenuto nel loro prossimo album “In Quiet Moments”.

Il brano segue i precedenti singoli “Grey Tower” con Tim Smith dei Midlake, la collaborazione di John Grant in “Cordelia” e “I Woke Up With An Open Heart” che vede la partecipazione degli Hempolics.

Dana Margolin dei PR dice così del brano: “La collaborazione per “One For Regret” è stata davvero divertente per me. Simon mi ha mandato una parte strumentale su cui scrivere testi e melodie vocali, cosa che non è consueta per me e questo mi ha aiutato a pensare a come scrivere canzoni in modi nuovi. È stato davvero bello farne parte e sono entusiasta di condividere questa canzone“.

Richie Thomas (Dif Juz), 50% dei Lost Horizons assieme ovviamente a Simon Raymonde dice del disco: “Penso che sia più gioioso di Ojalá, ma entrambi gli album hanno una grande energia. Penso che In Quiet Moments segue la scia di dove stiamo andando. Le persone si sono ritirate nei loro momenti di quiete, hanno riflettuto sul mondo, su come ci sentiamo a nostro agio e di chi ci fidiamo. Forse il prossimo album parlerà di ribellione! Ma la strada è lunga. Dobbiamo solo esprimerci nel modo in cui ci sentiremo in quel momento“.

L’album “In Quiet Moments” uscirà il 26 febbraio 2021 su Bella Union.