SCARICATO DALLA SUA ETICHETTA: MORRISSEY è SENZA CASA DISCOGRAFICA

Il sito web Morrisey Central è piuttosto lapidario e deciso nel comunicare questo “affronto” della BMG, che sembra aver deciso di non tenere più sotto contratto Morrissey. Viene riportato un comuncato in cui si nota come il nuovo responsabile dell’etichetta non faccia rientrare Morrissey nei suoi progetti, per cui, dopo 3 album usciti a nome BMG (l’ultimo “I’m Not A Dog On A Chain” ci è piaciuto non poco), l’ex leader degli Smiths non è gradito e quindi future uscite o future ristampe non sono prese in considerazione.

Morrissey dichiara, sempre sul sito: “Questa notizia è perfettamente in linea con l’implacabile 2020. Saremmo assolutamente pazzi se ci aspettassimo qualcosa di positivo. I miei tre album con la BMG sono stati i migliori della mia carriera. È importante per me fare musica a modo mio e non voglio far parte di un’etichetta che impone in modo così specifico regole di comportamento ai loro artisti, specialmente quando la parola “talento” non viene mai citata.”

A quanto sembra anche Morrissey, nonostante la soddisfazione per i suoi lavori, sembra non essere particolarmente contento del lavoro della label e dei rapporti di (non) fiducia instauratisi.