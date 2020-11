A FEBBRAIO DELL’ANNO PROSSIMO ARRIVERà “LOCKED DOWN & STRIPPED BACK”, LA NUOVA USCITA A NOME THE WEDDING PRESENT

Ottimo annuncio in casa The Wedding Present. “Locked Down And Stripped Back”, in arrivo a febbraio 2021, contiene registrazioni di classici degli Wedding Present in veste semi-acustica, insieme a due canzoni inedite: “You’re Just A Habit That I’m Trying To Break” e “We Should Be Together”.

La prima è il primo frutto della collaborazione canora di David Gedge con il chitarrista dei Wedding Present Jon Stewart (chitarrista anche degli Sleeper), mentre la seconda è stata originariamente scritta dagli stessi Sleeper. Il processo di registrazione è stato tutt’altro che facile (ogni membro era a casa sua), ma il risultato finale illustra splendidamente, come dicono le note stampa, come i Wedding Present si siano adattati all’impatto del COVID-19.

“Abbiamo scelto dodici brani da rielaborare in uno stile ‘semi-acustico’, ed è stato affascinante vedere come gli arrangiamenti spogliati abbiano fatto emergere diversi aspetti delle canzoni“.

Tracklist:

A Million Miles

California / Starry Eyed

We Should Be Together

You Should Always Keep In Touch With Your Friends

Granadaland

You’re Just A Habit That I’m Trying To Break

Crawl

Sports Car

Deer Caught In The Headlights

Blonde

My Favourite Dress