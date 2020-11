A GENNAIO IL SECONDO LP DEGLI SHAME

Dopo aver condiviso negli ultimi mesi due nuovi brani, “Alphabet” e la versione live di “Born In Luton”, gli Shame annunciano oggi i dettagli del loro attesissimo secondo LP: il nuovo LP della band post-punk inglese si chiamerà “Drunk Tank Pink” e vedrà la luce il prossimo 15 gennaio via Dead Oceans a distanza di tre anni esatti dal convincente debutto, “Songs Of Praise” (leggi la recensione).

Il titolo si riferisce alla stanza in cui il frontman Charlie Steen ha scritto gran parte dei testi dell’album – una stanza dipinta dell’ombra di rosa usata per aiutare a calmare i detenuti ubriachi. Steen dice che la caduta forzata che la pandemia ha portato, dopo anni in cui è stato in tour per promuovere il loro album di debutto, è stata l’ispirazione principale. “Diventi molto consapevole di te stesso e quando tutta la musica si ferma, ti resta il silenzio”, riflette il musicista inglese. “E quel silenzio è molto di ciò di cui parla questo disco.”

Il chitarrista Sean Coyle-Smith, invece, ha trovato ispirazione nel guardare il suo strumento in modo diverso. “Per questo album ero così stanco di suonare la chitarra”, dice. “Il solo pensiero di suonarlo era paralizzante. Così ho iniziato a scrivere e sperimentare tutte queste accordature alternative e non scrivere o suonare in un modo “rock” convenzionale.” Il produttore James Ford (Arctic Monkeys, Foals) li ha aiutati a espandere il loro sound.

Oggi è arrivato anche un nuovo singolo, “Water In The Well” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Pedro Takahashi.

“Drunk Tank Pink” Tracklist:

1. Alphabet

2. Nigel Hitter

3. Born In Luton

4. March Day

5. Water In The Well

6. Snow Day

7. Human, For A Minute

8. Great Dog

9. 6/1

10. Harsh Degrees

11. Station Wagon