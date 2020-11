I TAME IMPALA FESTEGGIANO I 10 ANNI DI “INNERSPEAKER” CON UNA RISTAMPA IN UN BOX DI 4 LP

I Tame Impala pubblicavano il loro album di debutto “Innerspeaker” il 21 maggio 2010. Ora, Kevin Parker festeggia quella ricorrenza con un Box Set di 4LP per il decimo anniversario di un disco che ci presentava una band totalmente devota alla popedelia e alla psichedelia, ben diversa dal gruppo che ascoltiamo ora. L’uscita è prevista per il marzo 2021.

Il nuovo cofanetto comprende un libro di 40 pagine e qualche chicca, tra nuovi mix di brani già conosciuti, strumentali, demo e l’ inedito “Wave House Live Jam”. Il pre-order è già attivo.

InnerSpeaker 10th Anniversary Box Set Tracklist:

LP 1

Side A

01. It Is Not Meant to Be

02. Desire Be, Desire Go

03. Alter Ego

Side B

04. Lucidity

05. Why Won’t You Make Up Your Mind

06. Solitude Is Bliss

LP 2

Side C

01. Jeremy’s Storm

02. Expectation

03. The Bold Arrow of Time

Side D

04. Runaway Houses City Clouds

05. I Don’t Really Mind

LP 3

Side E

01. Alter Ego (2020 Mix)

02. Runaway Houses City Clouds (2020 MIX)

Side F

03. Why Won’t You Make Up Your Mind (Instrumental)

04. It Is Not Meant to Be (Instrumental)

LP4

Side G

01. Demos

Side H

02. Wave House Live Jam