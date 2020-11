IL NUOVO SUPERGRUPPO SPEED STICK ANNUNCIA IL SUO PRIMO ALBUM

Gli Speed Stick sono un supergruppo di veterani della scena indie-rock della North Carolina.

La sua line-up comprende Ash Bowie (Polvo), Charles Chace (The Paul Swest), Laura King (Bat Fangs, Flesh Wounds) e Thomas Simpson (The Love Language).

Il loro album d’esordio, “Volume One” è in uscita il prossimo 22 gennaio via Don Giovanni Records: per questo debutto la band statunitense ha aggiunto anche una serie di incredibili musicisti tra cui Mac McCaughan (Superchunk), Kelley Deal (The Breeders, R. Ring), Mike Montgomery (R. Ring) e Stuart McLamb (The Love Language).

“Inizialmente, gli Speed Stick consistevano solo di due batteristi. Hanno distribuito nove tracce di studio e una singola traccia live per selezionare i musicisti. Il compito dei musicisti era semplice: trarre ispirazione dai beat per creare musica che si diffonde lateralmente e orizzontalmente come un rizoma”, spiega la press-release.

Il primo estratto si chiama “Knots” e lo potete ascoltare qui sotto.

“Volume One” Tracklist:

1. Protect Your Magic (featuring Ash Bowie/Charles Chace)

2. Knots (featuring Kelley Deal/Mike Montgomery)

3. Twin Collision (featuring Stuart McLamb)

4. Plants (featuring Ben Felton)

5. And Again (featuring Nora Rogers/Jenny Waters)

6. Lurk On Me (featuring Juan Huevos)

7. SS Grandmama (featuring Mac McCaughan)

8. Let It Shine (featuring Ryan Gustafson)

9. Pretty Sure (featuring Casey Cook/Laura King/Rob Liberti)

10. Spleed Splick (featuring Clarque Blomquist)