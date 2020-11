UN ALBUM DI DEMO PER GLI OTHER LIVES A DICEMBRE

Il quarto album degli Other Lives, “For Their Love” (leggi la recensione), era uscito lo scorso aprile, ma la band folk-rock di stanza in Oregon ha già annunciato un nuovo lavoro.

Si tratta di un album di demo chiamato “Sicily Sessions”, in uscita – in download digitale e in cassetta in edizione limitata – il prossimo 11 dicembre via PIAS.

Sono le demo del loro recente LP: inizialmente composte e registrate come demo da Jesse Tabish (piano, chitarra, voce) in Sicilia insieme alla moglie Kim, le Sicily Sessions mostrano la genesi e il processo creativo che si cela dietro ogni brano.

Sulle registrazioni, il frontman del gruppo statunitense racconta: “Dopo l’elezione del 2016, io e Kim abbiamo deciso che era arrivato il momento di prenderci una pausa dagli Stati Uniti. Dopo un lungo viaggio in Europa siamo finiti in una piccola città siciliana chiamata Castellammare del Golfo. Lì abbiamo trovato la pace e uno di stile di vita che ci ha ispirati a mettere da parte il computer e tornare a una forma più essenziale di scrittura e da lì sono nate le prime idee per quello che poi sarebbe diventato “For Their Love”. Speriamo possiate godervi queste prime stesure.”

Qui sotto, intanto, potete ascoltare la versione demo di “Sound Of Violence”.

“Sicily Sessions” Tracklist:

1. Sound Of Violence (Demo Version)

2. Lost Day (Demo Version)

3. Cops (Demo Version)

4. All Eyes – For Their Love (Demo Version)

5. Dead Language (Demo Version)

6. Nites Out (Demo Version)

7. We Wait (Demo Version)

8. Hey Hey I (Demo Version)

9. Who’s Gonna Love Us (Demo Version)

10. Sideways (Demo Version)