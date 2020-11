ARRIVERà NEL FEBBRAIO 2021 “SONGS OF LOVE AND REVOLUTION”, IL NUOVO ALBUM DEI TELESCOPES

Gradite notizie da casa Telescopes, il progetto in bilico tra psichedelia, space-rock e shoegaze, nato nel lontano 1987, che vede al posto di comando il mitico Stephen Lawrie. Il nuovo album “Songs Of Love And Revolution” è atteso per il 5 febbraio 2021. L’ultima uscita a nome Telescopes è piuttosto recente, “Exploding Head Syndrome” infatti usciva nel 2019.

Qui una piccola anticipazione di quello che andremo a sentire…

Le note stampa lo descrivono così: “Songs Of Love And Revolution è un’esplosione solare di ritmi che inducono alla trance, afferrata al timone da un muro di bassi palpitanti e tunuta in linea da uno sciame di chitarre che lo circondano. Questo è il dodicesimo album dei The Telescopes, musica per un ensemble di quattro elementi che non suonerà mai due volte lo stesso suono in un determinato ambiente o per un qualsiasi insieme di orecchie“.

1) This Is Not A Dream

2) Strange Waves

3) Mesmerised

4) Come Bring Your Love

5) This Train

6) Songs Of Love And Revolution

7) You’re Never Alone With Despair

8) We See Magic And We Are Neutral, Unnecessary

9) Haul Away The Anchor